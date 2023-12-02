موزة بنت مبارك: دلالات سامية

أبوظبي (وام)

أكدت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 52 يترجم دلالات وطنية سامية في قلوب جميع أبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة، إذ تجسد هذه المناسبة حلماً خالداً راود القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت الدكتورة الشيخة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، في كلمة لها بهذه المناسبة: «نحمد الله تعالى على ما تحقق من منجزات ومكتسبات حضارية في ظل مسيرة دولة الاتحاد التي نفخر بمنجزاتها، والتي سجلت خلال نصف قرن نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً بما حققته من ريادة وإبداع وتميز في بناء الأوطان وإعلاء رايتها وتعزيز مكانتها، وهو نهج تواصل عليه السير قيادتنا الرشيدة».

وأضافت أن قيادتنا تولي مسيرة الاتحاد كل رعاية واهتمام وتمكين، مما دفع بهذه المسيرة لآفاق عالمية للتقدم والازدهار وتصدر مؤشرات التنافسية الدولية في جميع المجالات التي تعنى بالإنسان تعليماً وصحةً ورعايةً اجتماعيةً، وتحقيقاً للتوازن بين الجنسين، وغيرها من المؤشرات التي باتت مقرونة بالإمارات ومسيرتها التنموية المباركة.

وأكدت أن اسم الإمارات ارتبط بكل نموذج ناجح ومبدع ومبتكر، وامتدت أياديها البيضاء لترسم مستقبلاً مزدهراً للبشرية، حفظ الله الوطن وقيادتنا الرشيدة، وبارك في شعب الإمارات، ودامت ريادتنا وتميزنا في صدارة الأمم.