قرينة ملك ماليزيا تزور مقر «الأعلى للأمومة والطفولة»

أبوظبي (الاتحاد)

قامت جلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، قرينة ملك ماليزيا، والوفد المرافق لها، بزيارة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة بمقره بأبوظبي، وكانت في استقبالها الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس.

ورحبت الريم بنت عبدالله الفلاسي بجلالة الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية والوفد المرافق لها، حيث تم استقبالها بأهازيج فرقة العيالة وفنون شعبية قام بأدائها مجموعة من الأطفال تزامناً مع احتفال المجلس بعيد الاتحاد لدولة الإمارات الـ52.

والتقت جلالة الملكة مع مجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال الذي يتبع مكتب أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من سفراء اليونيسيف اليافعين لمؤتمر الأطراف COP28، وقدم الأطفال عرضاً حول جهود المجلس ودوره في وضع السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الأطفال والأمهات، وتحسين نوعية حياتهم، وتعاونه مع الجهات الحكومية والخاصة في إطلاق المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليمية للأطفال وتمكينهم لتعزيز مشاركتهم في العملية التنموية، مما يضمن لهم صوتاً فاعلاً في المجتمع. وفي ختام الزيارة، تجولت قرينة ملك ماليزيا بأروقة مبنى المجلس، واطلعت على مرافق الحضانة المخصصة وفق أعلى المعايير لأبناء الموظفين لتلبية حاجات الأطفال الأكاديمية والتنموية، كما شاركت بغرس شجرة تذكارية بحضور الريم بنت عبدالله الفلاسي والوفد المرافق.