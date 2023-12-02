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الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في COP28

الشيخة فاطمة تستقبل عدداً من ضيفات الدولة المشاركات في COP28
3 ديسمبر 2023 03:15

دبي (وام)

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استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس، في دبي، عدداً من ضيفات دولة الإمارات المشاركات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يعقد في مدينة إكسبو دبي. 
فقد استقبلت سموها كلاً من فخامة كاتالين نوفاك، رئيسة المجر، ومعالي السيدة كايا كالاس، رئيسة وزراء جمهورية إستونيا، والدكتورة مريم بنت محمد ولد الداه، حرم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، والسيدة فيرونكا الكوسر، حرم رئيس جمهورية كولومبيا، والسيدة ليز كويستا بيرازا، حرم رئيس كوبا، والسيدة ليديا أبيلا، حرم رئيس وزراء جمهورية مالطا.
كما استقبلت سموها وفداً من الخبيرات المتحدثات في المنتدى الذي ينظمه صندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة في cop28. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات والبلدان الشقيقة والصديقة والرغبة المشتركة، بتعزيز جسور التواصل والتعاون من أجل الأهداف السامية في تطوير وازدهار المجتمعات وتكاتفها لمواجهة التحديات المختلفة، وبشكل خاص تغير المناخ، وما يترتب عليه من آثار سلبية على البيئة وحياة البشر. كما تم خلال اللقاء، استعراض عدد من الجوانب الأساسية التي تهم المرأة والطفل، وفرص التعاون وتبادل الخبرات لتعزيز الأعمال المشتركة التي تصب في مصلحة المجتمعات، وتساهم في مواجهة التحديات التي تواجه الأسرة.
وأعربت ضيفات البلاد المشاركات عن خالص تهانيهن لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وقيادة دولة الإمارات وشعبها بمناسبة عيد الاتحاد.. متمنين لدولة الإمارات المزيد من التقدم والرقي والأزهار. 
كما أشادت الضيفات بإنجازات دولة الإمارات الحضارية ونهضتها التنموية وأعربن عن اعتزازهن بمستوى علاقات الصداقة والتعاون بين بلدانهن ودولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبها، أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن شكرها وامتنانها لضيفات الدولة لتهنئتهن بهذه المناسبة الوطنية العزيزة، وما عبرن عنه من مشاعر صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها، متمنية لبلدانهن وشعوبهن دوام التقدم والنماء. وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً للضيفات المشاركات في مؤتمر المناخ، حضرها عدد من الشيخات.

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