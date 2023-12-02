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سعود بن صقر يستقبل دوق لوكسمبورغ

سعود بن صقر ودوق لوكسمبورغ وجانب من الحضور خلال اللقاء (وام)
3 ديسمبر 2023 03:16

رأس الخيمة(وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير، صاحب السمو الملكي الدوق هنري، دوق لوكسمبورغ الأكبر، الذي يزور الدولة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى، يرافقه روبرت لاور، سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة.
ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بدوق لوكسمبورغ، والوفد المرافق له، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
واستعرض الجانبان، الجهود الدولية في مجال مواجهة تداعيات تغير المناخ، تزامناً مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي بمشاركة دولية واسعة.
بعدها اصطحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، دوق لوكسمبورغ بمركبة «ربدان ون» أول مركبة إماراتية كهربائية صديقة للبيئة تحمل شعار «صنعت في أبوظبي»، في جولة شملت محمية السييات لتربية النحل في وادي البيح، حيث اطلع الوفد الضيف على طرق إنتاج أجود أنوع العسل في بيئتها الطبيعية في المناطق الجبلية بإمارة رأس الخيمة.
كما قام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يرافقه الدوق هنري، بمشاركة عدد من طلبة مدارس رأس الخيمة بزراعة أشجار القرم في منتجع أنانتارا ميناء العرب.
وعبر صاحب السمو الملكي الدوق هنري عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمكانة دولة الإمارات وحضورها على المستويين الإقليمي والعالمي.

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