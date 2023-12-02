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علوم الدار

«عونك يا وطن» ينظم مسيرة في واحة العين

محمد بن حم يتوسط المشاركين في المسيرة (من المصدر)
3 ديسمبر 2023 03:15

العين (الاتحاد)  

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حضر الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري، رئيس فريق «عونك يا وطن» التطوعي، المسيرة التي نظمها الفريق في واحة العين، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ52، وبحضور عبد الله سعيد الغفلي، رئيس وحدة واحة العين، وعبد الله النيادي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الزراعي، وعبد الرحمن الشامسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الزراعي، وبمشاركة ممثلين عن الجمعيات الخيرية والإنسانية والرعاة والفرق التطوعية، وحضور أكثر من 450 مشاركاً من مختلف الأعمار من متطوعي الفريق، حيث قطعت المسيرة مسافة كيلومترين ضمن واحة نخيل العين التراثية وسط المدينة، تبعها احتفال تخللته فقرات فنية وأنشطة متنوعة.
 وقال الشيخ الدكتور محمد بن حم: «إن احتفال الإمارات بقيادتها الرشيدة وأبنائها والفئات كافة التي تعيش على أرضها بعيد الاتحاد الـ 52 يمثل اعتزازاً بتاريخ عظيم سطره الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».
وتابع ابن حم: «عيد الاتحاد يجدد مشاعر العزة والفخر، ويذكّر بتضحيات الآباء المؤسسين في بناء اتحاد، وقادة الإمارات الأوفياء، الذين صنعوا بفضل رؤيتهم السديدة وطناً يعتلي قمم المجد ويحتل موقع الصدارة في المجالات كافة».
ودعا ابن حم جميع القائمين على المؤسسات الحكومية والخاصة للمشاركة في هذه المناسبة، عبر تنظيم ووضع أجندة للاحتفالات التي من شأنها إبراز هذا الحدث، بما يليق بأهميته.

محمد بن حم العامري
عونك يا وطن
العين
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