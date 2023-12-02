مركز جامع الشيخ زايد الكبير يحتفي بعيد الاتحاد

أبوظبي (وام)

احتفى مركز جامع الشيخ زايد الكبير، بعيد الاتحاد الـ52، ضمن احتفالات الدولة بهذه المناسبة الوطنية، وذلك من خلال عدد من الفعاليات، حضرها مرتادو الجامع من مختلف الثقافات، في مشهد حضاري عبّر عن معاني التواصل والتعايش والإخاء المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات، الذي تعيش على أرضه ثقافات متعددة تجمع بين أبنائها أواصر السلام والاحترام المتبادل. وخصص المركز خمس منصات قدمت الموروث الثقافي الإماراتي، ضمن ورشٍ حية قدمها عدد من الحرفيين الإماراتيين، وأتاحت لمرتادي الجامع من مختلف الثقافات الاطلاع عن قرب على الموروث الثقافي للدولة، والتفاعل المباشر معه، كما تم توزيع بعض الهدايا الرمزية والتذكارية من الأشغال اليدوية على الجميع، وهو ما شكَّل لمرتادي الجامع تجربة فريدة أثرت زيارتهم، وأضفت عليها المزيد من البهجة، كما عززت رسالة الجامع في تحقيق التقارب والتواصل الثقافي. وتحت مظلة برنامجه «الشباب الباني» وفي إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية متمثلة في تبني مواهب وطاقات الشباب والناشئة من أبناء الإمارات وإبرازها، خصص المركز بهذه المناسبة معرضاً للأعمال الفنية لطالبات جامعة زايد، للتعبير عن الإرث الوطني والثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، بطرق فنية مبتكرة.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام المركز: «في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعاً، أهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، وأود التعبير عن اعتدادي بما حققت دولتنا من منجزات متتالية، منذ نشأة الاتحاد إلى يومنا هذا، أتاحت لدولتنا الريادة، ومنافسة أكثر دول العالم تقدماً في مختلف المجالات، ومما يعزز من قيمة تلك المنجزات أنها تمت بسواعد وعقول أبناء الإمارات، الذين وجدت فيهم القيادة الرشيدة خير استثمار لغدٍ أفضل، ولوطنٍ لا يعرف المستحيل، ولم تكن تلك المكتسبات والمنجزات بمعزل عن القيم النبيلة التي طالما دأبت دولتنا على تجسيدها فأوجدت لها مكانة خاصة في نفوس الجميع، وهو ما يبدو جلياً اليوم في احتفائنا بهذه المناسبة في هذا الجامع الرائد عالمياً، يشاركنا زائروه من مختلف أنحاء العالم، في مشهد حضاري يجسد رسالته في تقوية أواصر التقارب الثقافي بين الشعوب مرسّخاً ثقافة التسامح والإخاء والحوار بينهم، وهي رسالة استُلهمت مفرداتها من تطلعات القيادة الرشيدة وخطوات الإمارات الرائدة في إرساء مفاهيم السلام».

وأضاف: «يحرص المركز على الاحتفال بعيد الاتحاد، مطلقاً العديد من المبادرات والفعاليات، مثل المعارض الفنية والفعاليات التراثية. وكون الجامع محطة ووجهة رئيسة للزوار من أنحاء العالم كافة، وسيحظى زوار الجامع من مختلف الثقافات، خاصة الزوار من خارج الدولة، بالاطلاع والتعرف عن كثب على قيم وإرث وعادات المجتمع الإماراتي الأصيلة، من خلال منصات ورش الأشغال اليدوية الإماراتية.

وبهذه المناسبة خصص المركز جولات ثقافية استثنائية قدمها لمرتادي الجامع من مختلف الثقافات، أطلعتهم على تاريخ الاتحاد وإنجاز الآباء المؤسسين».