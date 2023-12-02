شرطة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52

رأس الخيمة (وام)

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، احتفالات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ52، على كورنيش القواسم برأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن عيد الاتحاد يمثل يوماً تاريخياً خالداً في مسيرة دولة الإمارات، شهد فيها العالم قيام دولة استثنائية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به في النماء والتقدم بقيادة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعب الإمارات.

ورفع الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين بمناسبة عيد الاتحاد الـ52. وشمل احتفال مسيرة عيد الاتحاد الـ52، مشاركة وحدات الشرطة العسكرية، والدفاع المدني، والإسناد الميداني، وموسيقى الشرطة، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمحليّة.