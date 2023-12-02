الأحد 3 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52

شرطة رأس الخيمة تحتفل بعيد الاتحاد الـ 52
3 ديسمبر 2023 03:15

رأس الخيمة (وام)

أخبار ذات صلة
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
تتويج أبطال «عيد الاتحاد» لقوارب التجديف التراثية 40 قدماً

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، احتفالات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بعيد الاتحاد الـ52، على كورنيش القواسم برأس الخيمة، بحضور اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن عيد الاتحاد يمثل يوماً تاريخياً خالداً في مسيرة دولة الإمارات، شهد فيها العالم قيام دولة استثنائية، ونموذجاً عالمياً يحتذى به في النماء والتقدم بقيادة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الاتحاد هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعب الإمارات.
ورفع الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين بمناسبة عيد الاتحاد الـ52. وشمل احتفال مسيرة عيد الاتحاد الـ52، مشاركة وحدات الشرطة العسكرية، والدفاع المدني، والإسناد الميداني، وموسيقى الشرطة، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والمحليّة.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
عيد الاتحاد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة يبحث مع جوتيريش أجندة «COP28» ومستجدات المنطقة
اليوم 19:49
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
علوم الدار
بمناسبة عيد الاتحاد الـ 52.. رئيس الدولة وملك البحرين والرئيس الموريتاني يشهدون «مسيرة الاتحاد» لأبناء القبائل
اليوم 19:09
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 18:06
توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
علوم الدار
الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة
اليوم 21:50
حاكم إقليم "لاناو ديل سور" يتفقد مكان التفجير
الأخبار العالمية
4 قتلى وعشرات الجرحى بتفجير قداس في الفلبين
اليوم 21:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©