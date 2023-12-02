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علوم الدار

«الأعمال الخيريّة» تُطلق حملة «صقيع الشتاء 4»

خلال إعداد وتجهيز المواد الإغاثية (وام)
3 ديسمبر 2023 03:15

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة الأعمال الخيريّة العالميّة، إطلاق حملتها الموسميّة «صقيع الشتاء 4»، بهدف مساعدة الفئات المحتاجة من الفقراء والأيتام وأصحاب الدخل المحدود في فصل الشتاء، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية بقيمة إجمالية تبلغ 5 ملايين درهم.
وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة: «نسعى من خلال هذه الحملة إلى تخفيف وطأة البرد القارس الّذي يحل ضيفاً ثقيلاً على الفقراء في المناطق الباردة مثل كوسوفو وقرغيزيا والبوسنة، إضافة إلى مساعدة الدول العربية، خصوصاً التي تحتضن اللاجئين، وتقديم العون لفئات العمالة والأسر المتعففة داخل الدولة».
وأوضح أن حملة «صقيع الشتاء» تتضمن عدداً من المشاريع الخيرية، أهمها: صيانة وتأثيث المنازل، وتوفير وقود التدفئة كالفحم والحطب، وتوفير المدافئ، وتوزيع كسوة الشتاء، وغيرها».

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