الإثنين 4 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
3 ديسمبر 2023 09:41

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 10.8 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.

 

أخبار ذات صلة
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
الأرصاد: 6 درجات انخفاض للحرارة خلال ديسمبر

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الأرصاد
آخر الأخبار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
علوم الدار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
اليوم 15:05
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
الرياضة
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
اليوم 15:00
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
الترفيه
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
اليوم 14:55
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا
اليوم 14:47
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
الرياضة
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©