الإثنين 4 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس جامعة الأزهر: التعاون بين الأديان والثقافات مفتاح النجاح في مواجهة التغير المناخي

رئيس جامعة الأزهر: التعاون بين الأديان والثقافات مفتاح النجاح في مواجهة التغير المناخي
3 ديسمبر 2023 11:54

أكد فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر أهمية التعاون بين الأديان والثقافات المختلفة لمواجهة التحديات البيئية الراهنة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك والجهود المبذولة من قِبَل الجميع هي مفاتيح النجاح في مجابهة تداعيات تغير المناخ.

وقال في تصريحات خاصة خلال زيارته "جناح الأديان" في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" في مدينة إكسبو دبي ، إن تعاليم الأديان تحث على الحفاظ على البيئة ورعايتها باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مسؤوليتنا الإنسانية والأخلاقية والمجتمعية.

واستقبل المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود خلال زيارته للجناح، حيث تفقد أركانه المختلفة واطلع على أهم الأنشطة والفعاليات التي ينظمها الجناح.

أخبار ذات صلة
شجرة العرش.. استدامة عمرها 150 عاماً
40 دراسة من «محمد بن راشد للفضاء» لإدارة الأزمات البيئية
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

وأشاد بجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في التفاعل مع القضايا والتحديات العالمية وتعزيز دور قادة الأديان ورموزها في مواجهتها.

من جانبه، رحب الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين بزيارة رئيس جامعة الأزهر، مؤكداً أن العالم يتطلع إلى دور القيادات والمؤسسات الدينية الكبرى في تعزيز الوعي بقضايا المناخ وغيرها من القضايا والتحديات التي تهدد الإنسانية.

وأشار إلى أن مؤسسة الأزهر الشريف لها تاريخها العريق ودورها الرائد عالمياً على جميع المستويات العلمية والدعوية والأخلاقية والإنسانية.

المصدر: وام
جامعة الأزهر
التغير المناخي
آخر الأخبار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
علوم الدار
100 شركة ناشئة تشارك في مؤتمر الأطراف
اليوم 15:05
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
الرياضة
نجاح لافت لبطولة نادي الشارقة للصقارين بالتلواح
اليوم 15:00
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
الترفيه
سيبيريا تسجل 50 درجة تحت الصفر.. وثلوج قياسية في موسكو
اليوم 14:55
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب بحر مرمرة بتركيا
اليوم 14:47
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
الرياضة
الصحف الأوروبية بين «نيران» هالاند و«تحدي» جواو فيليكس!
اليوم 14:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©