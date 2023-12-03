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في استطلاع رأي لـ "تريندز": التغير المناخي يشكل خطراً أساسياً على 62.5% من العرب

في استطلاع رأي لـ "تريندز": التغير المناخي يشكل خطراً أساسياً على 62.5% من العرب
3 ديسمبر 2023 13:00

أظهر استطلاع الرأي العام العربي حول "تغير المناخ.. المواقف والتصورات والمشاركة"، الذي نفذته إدارة الباروميتر العالمي في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن 62.5% من العرب - المستطلعة آراؤهم – يعتبرون التغير المناخي مصدراً أساسياً للخطر، ويضعون قضايا المناخ والبيئة على رأس أولوياتهم واهتماماتهم.

وتطرق الاستطلاع، الذي تم إطلاقه بالتزامن مع مؤتمر الأطراف "COP28"، إلى مدى قلق الأشخاص بشأن ظواهر التغير المناخي، حيث أبدى 77.7% من المشاركين قلقهم من هذه الظواهر الآخذة في التطرف، بينما أكد 42.1% أنهم قلقون للغاية من التغير المناخي، مقارنة بالاستطلاع الافتتاحي للشباب العربي عام 2008، حيث كان يشعر 11% فقط من الشباب الذين شملهم الاستطلاع بأن تغير المناخ والبيئة هما أكبر التحديات التي تواجه العالم، وبعد مرور 13 عاماً، أصبح تغير المناخ يهيمن على أجندة الشباب، حيث قال 56% من الذين استطلع "تريندز" آراءهم إنهم قلقون بشأن هذه القضايا المتنوعة التي تهدد العيش الآمن على كوكب الأرض.

وحدد استطلاع الرأي العام العربي مخاطر تغير المناخ حسب مستوى التعليم، حيث وجد فروقاً بنسبة 16% بين الأشخاص ذوي المستويات التعليمية الأساسية، وذوي المستويات التعليمية العليا، حيث يعي 64.3% من أصحاب المستويات التعليمية الأساسية مخاطر التغير المناخي، بينما يدرك 80.5% من ذوي المستويات التعليمية العليا هذه المخاطر.

وخلصت نتائج استطلاع الرأي العام العربي حول "تغير المناخ" إلى أن ستة من بين كل عشرة مشاركين في الاستبيان يعتقدون أن ظاهرة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة هي أخطر الآثار الناجمة عن التغير المناخي.

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وتوصل الاستطلاع أيضاً إلى مؤشرات إيجابية لدى الجمهور العربي، حيث أصبحوا على درجة عالية من الوعي بقضايا المناخ.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن استطلاع الرأي الجديد الذي أجرته إدارة الباروميتر العالمي، سعى إلى قياس مدى وعي مواطني الدول العربية ومعرفتهم بقضايا المناخ والاحتباس الحراري، إلى جانب قياس مدى مساهمتهم في الحد من آثار التغير المناخي.

من جانبه ذكر سلطان ماجد العلي، مدير إدارة الباروميتر العالمي في "تريندز"، أن إعداد نتائج دراسة الاستبيان جرت باستخدام المنهج الكمي، مع الاستعانة بالاستطلاع كوسيلة أساسية لجمع البيانات، حيث تناول الاستبيان أربعة مواضيع أساسية، بالإضافة إلى المعلومات الديموغرافية، وشملت العينة المشاركة نحو 2500 شخص من خمس دول عربية، هي الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والجزائر، والأردن، والعراق.

المصدر: وام
تريندز
تغير المناخ
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