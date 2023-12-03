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ملك البحرين: استضافة الإمارات «COP28» تجسد حرصها على دعم العمل المناخي الدولي

ملك البحرين: استضافة الإمارات «COP28» تجسد حرصها على دعم العمل المناخي الدولي
3 ديسمبر 2023 13:18

أشاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، بالنجاح الكبير لأعمال الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة إكسبو دبي، منوهاً بالتنظيم الراقي والمتميز لهذه القمة العالمية وما وفرته دولة الإمارات من جميع التسهيلات والإمكانات لإنجاحها.

وأثنى جلالته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وكذلك استثمار دولة الإمارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.

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وثمن جلالته، هذه المبادرات الرائدة والتي تعكس جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتجسد حرصها على دعم العمل المناخي الدولي وتعزيز التنمية المستدامة لما فيه خير ومصلحة البشرية جمعاء، مؤكداً جلالته أهمية العمل الجماعي الدولي باعتباره السبيل للتغلب على التحديات المناخية التي يواجهها كوكب الأرض.

وأعرب جلالة ملك البحرين عن تمنياته بأن يخرج هذا المؤتمر الدولي الهام بنتائج نوعية تمثل دفعاً قوياً للعمل المناخي الدولي، بما يصب في مصلحة الجميع.

المصدر: وام
COP28
الإمارات
تغير المناخ
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