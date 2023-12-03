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سيف بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على هامش «COP28»

سيف بن زايد يلتقي رئيس حكومة إقليم كردستان العراق على هامش «COP28»
3 ديسمبر 2023 13:17

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، لاسيما في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما تم تبادل الآراء حول الحدث العالمي «COP28»، ومسؤوليات الدول ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المنشودة في حماية البيئة.

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المصدر: وام
COP28
سيف بن زايد
إقليم كردستان العراق
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