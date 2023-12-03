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منصور بن زايد يبحث مع رئيس وزراء فيتنام العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

منصور بن زايد يبحث مع رئيس وزراء فيتنام العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك
3 ديسمبر 2023 14:48

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، معالي فام مينه تشينه رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، يرافقه وفد ضم دانغ كووك خانه وزير البيئة والموارد الطبيعية، ودو هونغ فييت نائب وزير الخارجية وذلك بمقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

تناول اللقاء بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية فيتنام وسبل تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتطرق الجانبان إلى أهم القضايا المطروحة على أجندة "COP28" ودور هذا المحفل العالمي المهم في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي. وعبر معالي فام مينه تشينه، رئيس الوزراء في جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة، خلال اللقاء، عن تقديره للأدوار البارزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل المناخي الدولي ومواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها.

ونوه في هذا الصدد بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.

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