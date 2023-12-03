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علوم الدار

طقس غائم جزئياً مع سحب منخفضة غداً

أبوظبي
3 ديسمبر 2023 17:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف أو الضباب على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
 يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:07، والمد الثاني عند الساعة 07:55، والجزر الأول عند الساعة 10:22، والجزرالثاني عند الساعة 23:49.
في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 13:06 والمد الثاني عند الساعة 03:03 والجزر الأول عند الساعة 08:39 والجزر الثاني عند الساعة 19:48.

 

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المصدر: وام
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