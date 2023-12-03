منصور بن زايد يبحث مع رئيس تركمانستان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة يرافقه وفد ضم معالي رشيد ميريدوف، نائب رئيس مجلس وزراء تركمانستان، وزير الخارجية ومعالي باتر أمانوف نائب رئيس الوزراء المكلف بالنفط والغاز ومعالي أشيرغولي بيجليف مستشار الرئيس لشؤون النفط والغاز وذلك بمقر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي.

بحث الجانبان، خلال اللقاء، جوانب العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان وسبل تعزيزها في جميع المجالات خاصة المجالات التنموية بما يصب في صالح خير ونماء البلدين وشعبيهما الصديقين وناقشا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الطرفان إلى القضايا المطروحة على أجندة «COP28» ودوره في تعزيز العمل الدولي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها السلبية على المستوى العالمي.

وأكد فخامة سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، خلال اللقاء، متانة العلاقات الثنائية التي تجمع بلاده ودولة الإمارات على الأصعدة كافة بما فيها قضايا العمل المناخي، وعبر عن تقديره للأدوار المتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحدياتها على الصعيدين الوطني والعالمي.

ونوه، في هذا الصدد، بالمبادرة التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في كلمته خلال القمة العالمية للعمل المناخي، بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، وما تجسده من حرص كبير على دعم العمل المناخي الدولي من أجل صالح البشرية ونهضتها.

وأشاد فخامته، في الوقت نفسه، بمداولات ونقاشات مؤتمر«COP28»وحسن استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث الدولي الكبير الذي عبر عن ثقته بأنه سيسفر عن نتائج متميزة تخدم البشرية. وأعرب فخامته عن تهنئته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً بمناسبة ذكرى عيد الاتحاد الثاني والخمسين، وتمنياته لها مزيداً من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».