شجرة العرش.. استدامة عمرها 150 عاماً

سامي عبد الرؤوف (دبي)

يتضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ ( كوب 28)، الكثير من التفاصيل والمبادرات التي توصل رسالة مفادها، أن الاستدامة الطريق الأمثل لتفادي تعديات التغير المناخي الذي يحدث بشكل تدريجي على كوكب الأرض، مما ينذر بمزيد من الآثار السلبية المتنامية.

ومن بين المبادرات اللافتة والموجودة في المنطقة الخضراء في (كوب 28)، شجرة العرش التي يعود عمرها إلى 150 عاماً وجلبت من جزيرة جاوة في إندونيسيا إلى الإمارات، ويتمحور تصميم هذه القطعة الفنية التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم حول تفاصيلها الفريدة وهيكلها الكبير.

وبعد أن جاءت إلى الإمارات، تم تكوين فريق عمل يضم 9 فنيين ذوي خبرة لإخراجها كقطعة فنية مبهرة، وذلك بعد قضاء 15.000 ساعة تشغيلية في عملية إعادة التدوير، لتضرب مثالاً رائعاً في الاستدامة لبقايا الأشجار.

وهذه الشجرة، تحكي حياة الطبيعة والزمن الذي مر عليها، فهذه الشجرة تعيش حياة جديدة كقطعة فنية مذهلة، لتتحول إلى عرش يجسد جمال الطبيعة والثبات والاستقرار مع الاحتفاظ بالتفاصيل الطبيعية والنمط الفريد للون وشكل العروق ليكون رمزاً للقوة والصمود في وجه التحولات والمتغيرات.

وساعد شكل التفاف فروع الشجرة في تجسيد شعور الاحتواء والأمان والسلام أينما وضع، وتم تزويد هذه القطعة بعجلات للحركة وبرافعة هيدروليك مثبتة في جوف القطعة لحركة الانخفاض والارتفاع لسهولة الشحن والتنقل.

وصمم شجرة العرش الفنان التشكيلي الشيخ علي المعلا، ويبلغ وزنها 2.2 طن، وقد وضع عليها مادة صمغية ولها 3 جذوع تثبتها على الأرض، كما أن لها لوحة تعريفية بجانبها مصنوعة من خشب الشجر، وعليها لوحة شفافة تضم المعلومات الرئيسية حول الشجرة.

وتتميز منطقتا اجتماعات «كوب 28»، وهما المنطقتان الزرقاء والخضراء، بوجود أشجار كثيفة تضفي على المكان الكثير من الجمال والتألق، وتجعل الضيوف والمشاركين يشعرون بالحميمية والألفة مع المكان.

كما تتميز هذه الأشجار بالتنوع والتناسق بشكل يدل على الإبداع في تكوين المنظر الجمالي الذي يعم المكان ويلف كل مكوناته.