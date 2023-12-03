مستشار مفوضية اللاجئين لشؤون المناخ لـ«الاتحاد»: يوم «الإغاثة والتعافي والسلام» إعلاء لصوت النازحين قسراً

وائل بدران (دبي)

أكد أندرو هاربر، مستشار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لشؤون المناخ، أهمية تخصيص يوم للإغاثة والتعافي والسلام في COP28، لافتاً إلى أنه يشكل إعلاء لصوت اللاجئين والنازحين قسراً.

وقال أندرو هاربر في حوار خاص مع «الاتحاد»: «هناك إشارات كافية وعلامات تحذير تلزمنا بالوصول إلى نتائج ملموسة من خلال COP28، من أجل تفادي نزوح مزيد من البشر، لاسيما أن اللاجئين والنازحين يواجهون تأثيرات كارثية لتغير المناخ يومياً»، مضيفاً: «إن هناك ما يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألفاً من النازحين الجدد يومياً في أنحاء العالم».

وتابع: «العالم يعرف ما هي المشكلات، وما هي الحلول، ونستطيع رؤية الأمثلة الجيدة جيداً التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن على العالم القيام بما يكفي لتحقيق الفرق»، مشيراً إلى أن المشاركين في COP28 يمكنهم أن يحدثوا فارقاً، عبر الوفاء بالتزاماتهم.

وحذّر من أنه مع استمرار الحروب والنزاعات سيكون هناك مزيد من النزوح والفقر في العالم، لذا لا بد من أن نرى حلولاً وأن نمولها الآن.

وأشاد هاربر باهتمام رئاسة COP28 بالنازحين واللاجئين، مشيراً إلى زيارة السفير ماجد السويدي، لمخيم اللاجئين في كينيا في داداب قبل انعقاد مؤتمر COP28، وقال «أعتقد أن الاهتمام الحقيقي لرئاسة COP برفاهية الناس قد تم تجسيده بأن يكون اليوم الثالث، 3 ديسمبر، مخصصاً لـ(للإغاثة والتعافي والسلام)».

وتابع «إن هذا أمر مهم للغاية أن نضع الناس في مركز الاهتمام، لأنه في العديد من المحادثات التي نتحدث فيها عن التغير المناخي تكون المحاور مجردة، فهي عن درجات الحرارة وعن الشعاب المرجانية، والمناطق الجليدية، ولكن في معظمها ليست عن الناس».

وقال: «نحتاج إلى إجراءات عملية، وما أعتقده أيضاً أن منطقة الشرق الأوسط شهدت أيضاً العديد من التحديات، ليس فقط بسبب أزمة المناخ، ولكن أيضاً بسبب الصراعات، إذاً، نحن نعلم ماذا يعني هذا في هذه المنطقة، ولضمان الأمن والسلام، يجب أن نقدر السلام أكثر من أي وقت مضى، والاستثمار في مستقبل مقاوم للمناخ هو جزء من هذه العملية السلمية».

وأشار إلى أن تغير المناخ يسبب زيادة الفقر، وزيادة الهشاشة، وزيادة النزاع والعنف والنزوح، مثلما نرى في دول مثل الصومال أو موزمبيق، أو في منطقة الساحل، أو حتى في أجزاء من العراق أو أفغانستان، مهما كان المكان.

ونوّه هاربر في حواره مع «الاتحاد» إلى أنه حيثما يكون هناك نزاع، يكون هناك عادةً ضغوط متزايدة على المجتمعات وأساليب عيشهم التي تكون مهددة بسبب تحديات الوصول إلى الأراضي الزراعية وصعوبة التنبؤ بالأمطار، ما يجعل الناس يتساءلون: «كيف سيعيلون عائلاتهم في المستقبل».

وذكر أنه في الصومال، وشرق القرن الأفريقي، وكينيا، شهدنا فشلاً في مواسم الزراعة الخمسة الأخيرة أو أكثر.

وقال هاربر: «نتعاون في مفوضية اللاجئين مع الدول، لاسيما دولة الإمارات، من أجل توفير الحماية للأشخاص الذين تم نزوحهم بسبب النزاعات، ولكن هذا ليس كافياً، ولدينا أنشطة في مناطق رئيسية بالمنطقة، سواء في العراق أو في أفغانستان أو في شرق القرن الأفريقي.

ونعمل مع الحكومات لتوفير مزيد من الأمن البشري والكرامة للنازحين»، مؤكداً ضرورة توفير مناطق إيواء أكثر صلابة لتحمل العواصف، كما يجب علينا حماية البيئة، وهناك مشاريع بيئية تعمل المفوضية على تنفيذها مع المجتمعات والحكومات لإعادة غابات تم قطعها بسبب نقص الحطب.

وأشار إلى ضرورة استبدال اعتماد اللاجئين على الحطب بشيء آمن ورخيص نسبياً أيضاً، فالمشكلة هي أن أي شيء يتعلق بالطهي النظيف يكلف كثيراً، كما لا يمكننا أن نتحمل أن ننفق 100 دولار على كل موقد، لمليون عائلة لاجئة.

وأضاف هاربر: «علينا أن نجد وسائل للعمل مع القطاع الخاص، والعمل مع قطاع الصناعة لإيجاد حلول حقيقية لطهي نظيف وميسور التكلفة».

وتابع: «نعمل مع الحكومات لحماية الأشخاص، ونسعى لحماية البيئة، وذلك عبر معالجة الأسباب الرئيسية لاندلاع النزاعات، وهذا هو السبب في أهمية التركيز على السلام بدلاً من الأمن».

الوقود الأحفوري

نوّه أندرو هاربر إلى أن مفوضية اللاجئين لديها 20 ألف موظف، و550 مكتباً و6000 مركبة، و6000 مولد، ومن ثم تحاول تحويل جميع تلك المكاتب التي تعتمد على الوقود الأحفوري إلى طاقة صديقة للبيئة، مضيفاً: «نسعى لجعل جهودنا أكثر مصداقية».

وقال: «هذا أمر يمكن تساعدنا فيه الإمارات، لأن وكالة الطاقة المتجددة (آيرينا) مقرها هنا، ومركز العالم للطاقة المتجددة هو هنا، لذا يمكننا العمل بطريقة يمكن أن تسرع من انتقال الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى نظام عالمي جديد».

واختتم حواره بالإشارة إلى أنه لا بد من: حماية البيئة، حماية الأشخاص، وتطبيق ما نتحدث عنه.