40 دراسة من «محمد بن راشد للفضاء» لإدارة الأزمات البيئية

آمنة الكتبي (دبي)

أكد المهندس سعيد المنصوري مدير إدارة الاستشعار عن بُعد بالوكالة بمركز محمد بن راشد للفضاء، أهمية تحليل الصور الفضائية لمواجهة تحديات التغير المناخي، موضحاً أن فريقاً من الباحثين يعملون على الدمج بين استراتيجية المركز واستخدام قدرات الاستشعار عن بُعد بدقة عالية، مع نظم تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وتطبيقات ذكية من برمجيات وحلول مبتكرة.

وقال لـ «الاتحاد»: قدم مركز محمد بن راشد للفضاء أكثر 40 دراسة حول رصد الأرض في مجالات البيئة، لإيجاد حلول نحو تحقيق الاستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية، لتذليل التحديات البيئية، خاصة ما يتعلق منها بارتفاع منسوب المياه في البحار والمحيطات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يشكل ذلك تهديداً كبيراً للمناطق الساحلية، ما يسبب فيضانات شديدة، ويلحق أضراراً بالبنية التحتية، ونزوح المجتمعات، وخسائر في الأرواح، الأمر الذي يتطلب مواجهته والعمل على إيجاد حلول مستقبلية له.

وأضاف: بدأ مركز محمد بن راشد للفضاء الذي تأسس في عام 2006 في تطوير قدراته بمجال الفضاء واضطلع بمهام بناء وتطوير وتشغيل العديد من الأقمار الصناعية لرصد الأرض وتقديم خدمات التصوير وتحليلها ودراستها علاوة على توليد البيانات ذات الصلة لصالح المجتمعات العلمية ومراكز البحث حول العالم.

وقال المنصوري: تمت تغطية مدينة العين بالكامل وحصر عدد أشجار النخيل، من خلال تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مركز محمد بن راشد للفضاء، لتحليل الصور التي تم تزويده بها من بلدية العين بدقة 10 سنتيمترات لكل بكسل، وذلك من خلال توظيف تكنولوجيا محلية وخبراء من قسم التحليل وتطوير التطبيقات في المركز، ساعدت على تحليل أكثر من 45000 شجرة نخيل في أقل من أسبوع وبدقة عالية وصلت إلى 98.7%، مشيراً إلى أن المركز يزود الشركاء والمتعاملين بأرشيف مفهرس من صور الأقمار الاصطناعية عالية الجودة، موضحاً أن هذا الأرشيف يتيح وصولاً سهلاً وسريعاً إلى صور الأقمار الاصطناعية التفصيلية وذات الجودة العالية من ناحية النوعية والوضوح والدقة، بما يلبي الاحتياجات الخاصة بأنشطة ومشاريع المتعاملين. وأضاف: بعد دراسة وتحديد احتياجات كل متعامل، يشرع فريق من الأخصائيين في المركز بإنشاء حساب خاص به، والذي يمكنه من الوصول إلى كافة صور الأقمار الاصطناعية المؤرشفة.