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الهلال الأحمر الإماراتي يواصل توزيع مساعدات إغاثية على أهالي قطاع غزة

توزيع مساعدات إغاثية إماراتية على أهالي قطاع غزة
3 ديسمبر 2023 21:50

تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع طرود المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة على أهالي قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، التي أطلقتها دولة الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

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تضمنت المساعدات الإنسانية توزيع المواد الإغاثية المتنوعة في المناطق الأكثر تضررا في غزة، واشتملت على المواد الغذائية الأساسية وحليب الأطفال المجفف وكذلك مواد إيوائية.
من جانبهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم البالغ وتقديرهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً لهذا العون الكبير واللفتة الإنسانية، مؤكدين أن هذه السلال الغذائية جاءت في الوقت المناسب.

المصدر: وام
الهلال الأحمر الإماراتي
مساعدات إغاثية
مساعدات إماراتية
قطاع غزة
غزة
الفارس الشهم 3
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