«صحة أبوظبي» تُعلن أسماء الحائزين على «الماسة الخضراء»

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28، أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، أسماء الحائزين على جائزة «الماسة الخضراء» ضمن برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية «مؤشر»، حيث كرّمت الدائرة ست مستشفيات متميزة استوفت متطلبات الجائزة. وانقسمت الجوائز إلى فئتين: فئة المستشفيات الكبيرة وفئة المستشفيات المتوسطة، حيث حصلت المنشآت على دروع تقديرية نظير التزامها بتحقيق المتطلبات ضمن المحاور الأساسية للماسة الخضراء التي تتضمن البنية التحتية والعمليات وإدارة النفايات الصحية.

وشهد الحفل تكريم كل من مدينة برجيل الطبية وكليفلاند كلينك أبوظبي ومدينة الشيخ شخبوط الطبية ضمن فئة المستشفيات الكبيرة، فيما تم تكريم مستشفيي النور والعين التابعين لمجموعة ميديكلينك، ومستشفى الكورنيش ضمن فئة المستشفيات المتوسطة.

وتأتي الجوائز تماشياً مع جهود دائرة الصحة لمواصلة تعزيز جودة الرعاية الصحية والاستدامة في الإمارة من خلال برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الرعاية الصحية «مؤشر». وجاء إطلاق «الماسة الخضراء» بهدف تحديد وتقييم مستويات الاستدامة في منشآت الرعاية الصحية ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي: البنية التحتية والعمليات وإدارة النفايات الصحية، وتتضمن 15 مؤشراً تم استقطابها ومواءمتها من برامج معروفة قائمة على الأدلة والبيانات.

وأُقيم حفل التكريم أمس في مركز المعرفة في مدينة إكسبو دبي، بحضور ممثلين عن المستشفيات الست الحاصلة على التكريم.

وخلال الحفل، قالت الدكتورة عائشة الخوري، المدير التنفيذي لقطاع منشآت الرعاية الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي: «في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل دائرة الصحة العمل جنباً إلى جنب مع شركائها الاستراتيجيين في قطاع الرعاية الصحية لبناء منظومة صحية مستدامة وقادرة على مواكبة التحديات المناخية في أبوظبي وحول العالم. تهدف (الماسة الخضراء) إلى تقدير التزام منشآت الرعاية الصحية بالجهود التي بذلتها لتطوير وتقديم خدماتها على نحو مستدام ».