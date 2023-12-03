«إمباور» تستضيف القمة العالمية لتبريد المناطق 2023

دبي (الاتحاد)

يحتضن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات، القمة العالمية لتبريد المناطق التي تستضيفها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد «إمباور»، وتنظمها الجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA) في الخامس من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة عالمية واسعة من ممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات دولية ومسؤولين في الأمم المتحدة، والمهتمين بقضايا البيئة حول العالم من 197 دولة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «مشاركة (إمباور) في مؤتمر الأطراف (COP28) تكتسب أهمية كبيرة، سواء على صعيد المشاركة أو حجمها، ويتجلى ذلك بحشد كبار اللاعبين في صناعة تبريد المناطق العالميين من مختلف دول العالم»، موضحاً أن تفرد مشاركة «إمباور» في الحدث الدولي تأتي ترجمة لاستراتيجيتها الدولية في بذل الدعم والإسناد لقضايا المجتمعات الإنسانية، وفي مقدمتها القضايا المتصلة بالتغيرات المناخية، مؤكداً مواصلة «إمباور» مسؤوليتها المجتمعية في نشر الوعي بخطورة ظاهرة الاحتباس الحراري وآثاره السلبية على الإنسانية ومسيرة التنمية في مختلف دول العالم، وشدد على حرص «إمباور» في رعايتها للمبادرات الداعمة للأجندة الدولية وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتصدي للاحتراز المناخي والتعاطي مع التغيرات المناخية بأهمية كبيرة.

وأشارت المؤسسة، في بيان، إلى أن أجندة القمة غنية بالفعاليات التي تتناغم مع ضخامة موضوع الحدث الدولي المنعقد حالياً في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة لجهة حشد الجهود الدولية لتبني سياسات وخطط تنفيذية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، حيث ستتضمن أيام القمة الدولية لتبريد المناطق 2023 جلسات نقاشية معمقة ومتنوعة تركز بالبحث والنقاش في أهمية تبريد المناطق ودوره الريادي الملموس في مواجهة مخاطر التغير المناخي، سواء عبر خفض استهلاك الطاقة أو مقدرته الفائقة على حماية الموارد الطبيعية، ما يثمر خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وبالتالي يعزز من نشر ثقافة وقيم الاستدامة البيئية.

من جانبه، عبّر روب ثورنتون، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الدولية لطاقة المناطق (IDEA)، عن فخر أعضاء الجمعية بمواصلة التعاون المثمر مع «إمباور»، لاسيما في المشاركة الفاعلة في حدث بضخامة مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي (COP28)، موضحاً أن مثل هذا الحدث الأكبر من نوعه في العالم والذي يجمع قادة عالميين من حوالي 200 دولة للتعاون للحد من تداعيات تغير المناخ ومواجهة التحديات الناجمة عنه، يعد محطة مهمة، ويعطي لدولة الإمارات العربية المتحدة الأفضلية في صياغة فرصة تاريخية فريدة لتحقيق تقدم فعلي في مجال العمل المناخي، وبناء مستقبل أفضل للجميع بالتعاون مع دول العالم.