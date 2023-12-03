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علوم الدار

وزيرة البيئة الكورية: ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لنجاح COP28

وزيرة البيئة الكورية: ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لنجاح COP28
4 ديسمبر 2023 02:22

دبي (وام)

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أكدت هاجين هان، وزيرة البيئة في جمهورية كوريا، أن كوريا تعتزم خلال مؤتمر الأطراف « COP28» تعزيز دورها في تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية وتحقيق نتائج طموحة، مما قد يساهم في تسريع التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وقالت في تصريحات على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، إن كوريا ستسهم أيضاً في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة من خلال تقديم خطط ملموسة، مؤكدة التزام بلادها بتقديم الدعم الكامل لنجاح« COP28 » ورحبت بالتزامات ومبادرات رئاسة المؤتمر.
ولفتت إلى أهمية الحصيلة العالمية الأولى في «COP28 » والتي تقيس التقدم العالمي نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه العالم مثل الجهود اللازمة لمنع تجاوز هدف درجة حرارة 1.5 درجة مئوية، ونقص التمويل لمكافحة التغير المناخي، وبطء التقدم في التكيف مع التغير المناخي.
وأشادت برئاسة الإمارات لـ «COP28 » وقيادتها القوية، مشيرة إلى الاتفاقية بين دولة الإمارات وكوريا في يناير الماضي للتعاون في مكافحة التغير المناخي.

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