6 منظمات عالمية توقع مذكرات تفاهم مع وزارة الداخلية

دبي (الاتحاد)

وقعت 6 منظمات عالمية مرموقة معنية بالإطفاء ومكافحة الحرائق، مذكرات تفاهم مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، إلى جانب توقيع «إعلانَي نوايا» مع منظمتين أُخرَيَين، وجميعها متعلق بتعزيز العمل والتنسيق الدولي المشترك في سبيل تشكيل تحالف دولي تحت مظلة المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون I2LEC، ومنظومة عمل موحدة، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الحرائق في العالم، والمساهمة بذلك في الجهود العالمية للتخفيف من الآثار السلبية والتحديات الناشئة عن التغير المناخي، وضمن جهود تحقيق أهداف (COP28) الإنسانية.

وتم التوقيع والإعلان عن هذا «التحالف العالمي للحد من انبعاثات الحرائق» في دبي على هامش مؤتمر الأطراف العالمي (COP28) الذي تستضيفه الإمارات حالياً، وضمن مؤتمر دولي عُقد في فندق أرماني بدبي، جاء بعنوان «الاستعداد البيئي» تناول سبل تعزيز التعاون والتنسيق والعمل التكاملي العالمي في سبيل مكافحة الحرائق، وخاصة فيما يتعلق بآثارها البيئية وأضرارها على المناخ والتلوث من خلال الانبعاثات الناتجة عنها.

ووقع مذكرات التفاهم عن الجانب الإماراتي، الفريق خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، فيما وقع أوتو دروزد عن الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق في الولايات المتحدة الأميركية (NFPA)، وبيل لي عن الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق في كوريا الجنوبية (KNFA)، مذكرتي «إعلان نوايا» مع الجانب الإماراتي، في حين وقع ميلان دوبروفاك عن المنظمة الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ في سلوفينيا (CTIF) التي تضم لوحدها ما يقرب من (50) عضواً في أوروبا، وريتشارد آبوت عن المجلس الوطني لرؤساء الإطفاء في المملكة المتحدة (NFCC)، وإيريك فلوريس عن الاتحاد الوطني للإطفاء في فرنسا (FNSPF)، وأجيت راغافان عن جمعية الحرائق والأمن في جمهورية الهند (FSAI)، وجون كولي عن جمعية الحرائق في أستراليا (FPA). وتمثل هذه المنظمات الموقعة اليوم أكثر من (56) دولة حول العالم لتمثل تحالفاً عالمياً واسعاً يعزز الأمن والوقاية وسلامة المجتمعات حول العالم. وتأتي هذه المذكرات تتويجاً لعمل الدفاع المدني الإماراتي الذي أطلق مبادرات بيئية ريادية ضمن برنامج «الاستعداد البيئي»، والذي يعد مبادرة من وزارة الداخلية لدول العالم للحد من الانبعاثات الكربونية من حوادث الحريق في العالم وصولاً للحياد المناخي.