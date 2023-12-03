سيف بن زايد يبحث العلاقات بين الإمارات وسنغافورة وإقليم كردستان ونيجيريا والفلبين

دبي (الاتحاد)

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي تيو تشي هين، كبير الوزراء، الوزير المنسق للأمن القومي في جمهورية سنغافورة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الإمارات وسنغافورة، وسبل تعزيزها، خاصة في مجالات العمل الشرطي والأمني، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى الحدث العالمي «COP28» وأهميته في تعزيز جهود العالم نحو مجتمعات أكثر أمناً، وذلك بالحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي مسرور بارزاني، رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري في مدينة إكسبو دبي. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المتميزة والقائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها، لا سيما في مجالات العمل الشرطي والأمني، كما تم تبادل الآراء حول الحدث العالمي «COP28»، ومسؤوليات الدول ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق الأهداف المنشودة في حماية البيئة.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي إيمان سليمان إبراهيم، وزيرة الدولة للشؤون الشرطية في جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديقة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).

وناقش سموه ومعالي الوزيرة النيجيرية عدداً من القضايا المهمة ذات الاهتمام المتبادل، مستعرضين آفاق تعزيز التعاون القائم بين بلديهما الصديقين في مجالات الشرطة والأمن، وتناول الاجتماع؛ أهمية دعم الجهود الدولية في التصدي للجرائم البيئية وتقليل تأثيراتها السلبية، بما يتوافق مع تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤتمر الأطراف العالمي والالتزامات المنبثقة عن اتفاقية باريس، وأهمية الالتزام الدولي المسؤول في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وأماناً لشعوبنا ومجتمعاتنا.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ألكسندر زويف، الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وبحث سموه خلال اجتماعه مع المسؤول الأممي، عدداً من المواضيع التي تتعلق بتعزيز الجهود العالمية وتحقيق التعاون الدولي المثمر، وتطرق الحديث إلى أهمية حماية المجتمعات وتعزيز أساليب الوقاية والسلامة، مع التأكيد على الدور الرئيسي الذي تلعبه وكالات إنفاذ القانون في التصدي للتحديات المتزايدة التي يطرحها التغير المناخي، وكان هناك توافق واضح على أهمية العمل الموحد والشامل في مواجهة هذه التحديات، استناداً إلى الإدراك العميق بالمسؤولية تجاه الحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.

لقاء

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، معالي بنيامين أبالوس، وزير الداخلية والحكم المحلي في جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك على هامش مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي تستضيفه الإمارات في مدينة إكسبو دبي. وبحث سموه والوزير الضيف عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل توطيد التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات الشرطية والأمنية، وتبادلا الأفكار حول كيفية الاستفادة من مؤتمر الأطراف كمنصة للتعاون الدولي والابتكار في مجال البيئة، وأكد سموه أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لتحديات التغيرات المناخية، ورسم مستقبل أكثر استدامة وأماناً للأجيال القادمة، وأن هذه اللحظة التاريخية تمثل فرصة فريدة لتعزيز الشراكة والعمل المشترك في سبيل بيئة أكثر نقاءً وعالم أكثر توازناً.