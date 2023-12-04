أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.. وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.
وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 12.2 درجة مئوية في ركنة العين الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.2 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest_temperature recorded over the country today morning was 12.2°C in Raknah (Al Ain) at 06:15 UAE Local time. pic.twitter.com/G7i3aA6UzI— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) December 4, 2023