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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
4 ديسمبر 2023 09:02

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.. وذلك عبر حسابه الرسمي في منصة إكس. 

وأوضح الأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت اليوم هي: 12.2 درجة مئوية في ركنة العين الساعة 06:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الأرصاد
الوطني للأرصاد
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