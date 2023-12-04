في المنطقة الخضراء «COP28».. التمويل والتجارة والمساواة بين الجنسين اليوم

يُعَدّ التمويل المناخي أحد عوامل التمكين الأساسية لتحويل الطموحات إلى إجراءات، وإتاحة الفرص لدعم العمل المناخي، والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية، واتباع نهج عدم ترك أحد خلف الركب، ولهذا السبب تحرص دولة الإمارات على حشد وتحفيز رأس المال الحكومي والخاص وتطوير أداء التمويل المناخي.



وتُعد دولة الإمارات مساهماً رئيسياً في مجال التمويل الدولي للمناخ، وتتمتع بموقع فريد ومكانة عالمية موثوقة تمكنها من معالجة الفجوات ومد جسور التواصل بين الشمال ودول الجنوب العالمي، كما أنها من أكبر المانحين الدوليين في مجال المساعدات التنموية الرسمية قياساً لدخلها القومي. ونظراً لامتلاكها أحد أكثر الموانئ الجوية والبحرية نشاطاً وتقدماً تكنولوجياً في العالم، تعد دولة الإمارات مركزاً تجارياً دولياً وملتقى طرق عالمياً بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، كما أنها شريك مسؤول وموثوق للبلدان في مختلف أنحاء العالم، مما يعزز قدرتها على توفيق الآراء وتحقيق الإجماع لتسريع التقدم في العمل المناخي.



كما تسلط الإمارات الضوء على إتاحة الفرص للأجيال القادمة خلال COP28 وإرسال رسالة إلى العالم بضرورة العمل الجماعي لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل العيش.



