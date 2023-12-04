أحمد بالهول الفلاسي يستقبل الرئيس الروماني خلال «COP28»

التقى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، فخامة كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا خلال زيارته مركز التعليم الأخضر - إرث من أرض زايد في مؤتمر «COP28».



وتم خلال اللقاء، الذي حضره كبار المسؤولين من الجانبين، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ورومانيا في المجال التعليمي، وضرورة التركيز على تضمين الاستدامة والتعليم المناخي ضمن النظم التعليمية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بمد جسور الشراكات مع الدول والهيئات كافة ذات العلاقة لبناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.



واصطحب معالي الدكتور الفلاسي، فخامة الرئيس يوهانيس بجولة في مركز التعليم الأخضر، أكد معاليه خلالها حرص دولة الإمارات على أن يوفر المركز منصة لبحث أفضل السبل لتعزيز مساهمة التعليم في مواجهة التحديات المناخية من خلال زيادة والوعي وتغيير السلوكيات على المستويات الفردية والمجتمعية، مشيراً إلى أن المركز سيترك إرثاً مستداماً يمكن لمؤتمرات الأطراف المقبلة البناء عليه وتعميمه.



وشملت الجولة مختلف الأنشطة والتجارب التفاعلية التي يقدمها المركز لزواره.