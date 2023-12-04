الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس وزراء اسكتلندا: «COP28» يوحد الجهود العالمية لمجابهة تداعيات التغير المناخي

رئيس وزراء اسكتلندا: «COP28» يوحد الجهود العالمية لمجابهة تداعيات التغير المناخي
4 ديسمبر 2023 16:01

أكد معالي حمزة يوسف، رئيس وزراء اسكتلندا، أهمية فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، في تحقيق المساعي العالمية الهادفة لمجابهة تداعيات وتبعات التغير المناخي.

وقال يوسف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات «COP28»: «استضفنا «COP26» في جلاكسو قبل عامين، وكنا أول حكومة في شمال العالم تؤكد التزمها بتمويل الصندوق العالمي للمناخ، وطالبنا المجتمع الدولي بالالتزام بهذا الصندوق».

وأعرب عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق في افتتاح «COP28» لتمويل الصندوق العالمي للمناخ، وهو ما يؤكد على دور دولة الإمارات ورئاسة (COP28) وجهودها الرائدة في هذا الصدد، متمنياً لرئاسة المؤتمر كل التوفيق في مساعيها الحثيثة.

وأكد ضرورة التركيز في الوقت الحالي على كيفية تعبئة الصندوق العالمي للمناخ بمشاركة مختلف دول العالم، مشدداً على أهمية ضمان توزيع الأموال التي ستخصص للصندوق بشكل عادل ومنصف للجميع، بحيث لا يضيف إلى عبء الديون الذي تواجهه العديد من الدول في الجنوب العالمي.

وأشار إلى أن العمل الجماعي مطلب هام لمواجهة الأزمة المناخية والتعامل مع الآثار المدمرة للتغير المناخي، مضيفاً: «لن يكون بوسعنا تلبية الاحتياجات الملحة والمهام المرتقبة دون العمل والتعاون معاً، فنحن لا نملك الوقت الكافي للعمل بشكل منفرد من أجل الانتقال العادل إلى الحياد المناخي.»

وأكد على أهمية أن يكون هناك اتفاق للتحول نحو الطاقة المتجددة، معرباً عن أمله بتحقيقه خلال المناقشات في «COP28».

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
خالد بن محمد بن زايد: منصة «شباب من أجل الاستدامة» تعد قادة المستقبل
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

ووجه رئيس وزراء اسكتلندا رسالة إلى العالم بضرورة التحرك العاجل واتخاذ إجراءات سريعة لحماية الإنسانية في ظل تزايد تداعيات التغيرات المناخية على مستوى العالم، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمساعدة البلدان الأكثر فقراً التي تعاني أكثر من تأثيرات تغير المناخ، والإسراع للانتقال العادل نحو الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تتخذ الكثير من الإجراءات لمواجهة تغيرات المناخ، لافتاً إلى جهودها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال مشاريع ضخمة وشركات كبيرة مثل «مصدر».

وقال رئيس وزراء اسكتلندا: «نتطلع من خلال «COP28» إلى مشاركة الآخرين والتعرف على ما أحرزوه من تقدم نحو الحياد المناخي، واستعراض إنجازاتنا في مجال الاستدامة، والتواصل عبر حوارات فعالة ونقاشات مفيدة حول العمل المناخي».

وأضاف أن «COP28» يسمح للحكومة الاسكتلندية بتعزيز علاقاتها الدولية وبناء الشراكات، موضحاً أن علاقات وشراكات اسكتلندا القائمة في دولة الإمارات تمثل جزءاً هاماً من ارتباطها بالمجتمع الاسكتلندي في الخارج.

ولفت إلى أن الشركات الاسكتلندية الرائدة في تقنيات الحياد المناخي، تشارك في مؤتمر الأطراف «COP28» من أجل تعزيز مكانة اسكتلندا على الصعيد العالمي، فهي فرصة مواتية لاستقطاب الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية للحياد المناخي في اسكتلندا، بما في ذلك قطاع الطاقة المتجددة.

المصدر: وام
COP28
المناخ
اسكتلندا
الإمارات
آخر الأخبار
زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
اليوم 01:21
المرر في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«القمم الخليجية».. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات
اليوم 01:21
فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: المعاناة في غزة «لا تطاق»
اليوم 01:20
سودانيات نازحات من دارفور إلى مخيم مؤقت في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تعليق مفاوضات جدة بين الأطراف السودانية
اليوم 01:20
أسلحة ضبطها الجيش النيجيري خلال عمليات ضد إرهابيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج التوترات بالساحل الأفريقي
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©