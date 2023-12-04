"إسلامية دبي": جهود قيادة الدولة حولت الإمارات من صحراء قاحلة إلى حديقة مثمرة

قال أحمد درويش المهيري المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أن الدائرة عملت على التقليل من إهدار الماء في مواضئ المساجد وزراعة أفنيتها وتقليل استهلاك الطاقة الكهربائية بحسب الحاجة فضلاً عن البناء الأخضر لبعض المساجد وتسعى لتوسعتها في المستقبل وذلك ضمن جهود الدولة للعناية بالبيئة والمناخ التي حث عليها ديننا الحنيف.

واستعرض خلال مشاركته في الافتتاح الرسمي لـ "جناح الإيمان" الذي أقيم أمس في مبنى القادة بمدينة إكسبو دبي ضمن فعاليات COP28 .. جانباً من جهود قيادة الدولة الرشيدة في هذا الجانب المهم حتى تحولت الدولة من صحراء قاحلة إلى حديقة غناء مثمرة.

وتعد مشاركة الدائرة في هذه المؤتمرات العالمية ضمن جهودها في نشر القيم الإسلامية واستدامتها عبر تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.