الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الطقس غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

أبوظبي
4 ديسمبر 2023 17:36

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق وتتكون بعض السحب الركامية شمالاً مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط أحياناً. يحدث المد الأول عند الساعة 07:55 والمد الثاني عند الساعة 16:48 والجزر الأول عند الساعة 11:35 والجزرالثاني عند الساعة 00:36.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:32 والمد الثاني عند الساعة 04:06 والجزر الأول عند الساعة 10:00 والجزر الثاني عند الساعة 20:35.

 

أخبار ذات صلة
طقس غائم جزئياً مع سحب منخفضة غداً
طقس الإمارات المتوقع غداً
المصدر: وام
حالة الطقس
حالة الطقس في الإمارات
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
اليوم 01:21
المرر في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«القمم الخليجية».. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات
اليوم 01:21
فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: المعاناة في غزة «لا تطاق»
اليوم 01:20
سودانيات نازحات من دارفور إلى مخيم مؤقت في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تعليق مفاوضات جدة بين الأطراف السودانية
اليوم 01:20
أسلحة ضبطها الجيش النيجيري خلال عمليات ضد إرهابيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج التوترات بالساحل الأفريقي
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©