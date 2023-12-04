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رئيس الدولة يستقبل ملك المغرب الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات

رئيس الدولة يستقبل ملك المغرب الذي يقوم بزيارة دولة إلى الإمارات
4 ديسمبر 2023 18:52

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة اليوم إلى دولة الإمارات.

وجرت لجلالته مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي. فيما رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر. ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جلالة الملك محمد السادس إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة جلالته.

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ولدى وصول موكب جلالته إلى القصر، حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلا لوحة لعلم المملكة المغربية الشقيقة.
كان في الاستقبال.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والعصري الظاهري سفير الدولة لدى المغرب وعدد من المسؤولين.

فيما يرافق صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال الزيارة وفد يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين في المغرب.

المصدر: وام
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