حمدان بن زايد يستقبل رئيس أنغولا

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل اليوم، فخامة جواو مانويل لورينسو رئيس جمهورية أنغولا الصديقة وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالرئيس الضيف الذي يزور الدولة للمشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي تقام فعالياته في مدينة إكسبو دبي، ونقل إليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنيات سموه لجمهورية أنغولا وشعبها بدوام الاستقرار والازدهار.

واستعرض اللقاء فرص تطوير التعاون الثنائي القائم بين دولة الإمارات وأنغولا خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم رؤية البلدين لمجتمع مستدام ومستقبل مزدهر.

كما تطرق الجانبان إلى أهمية مؤتمر الأطراف "COP 28" في إيجاد حلول تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل المناخي العالمي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين دولة الإمارات وأنغولا، وشدد على أهمية دعمها وتعزيزها بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الصديقين.

كما تم تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية وعدد من القضايا التي تهم البلدين.

حضر اللقاء، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان وأحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسالم علي خميس عبيد الشامسي سفيرالدولة لدى جمهورية أنغولا.

وأقام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الأنغولي والوفد المرافق.