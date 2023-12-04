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رئيس الدولة: الإمارات والمغرب يشتركان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار

رئيس الدولة: الإمارات والمغرب يشتركان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار
4 ديسمبر 2023 21:06

رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة الذي يقوم بزيارة دولة اليوم إلى دولة الإمارات.
وكتب سموه، على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، «أرحب بأخي الملك محمد السادس في بلده وبين أهله».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أجرينا مباحثات بناءة حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين بلدينا ووقعنا إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تحقق النماء والرخاء للشعبين الشقيقين».
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» أن «الإمارات والمغرب يشتركان في العمل من أجل الاستقرار والازدهار والتنمية المستدامة لمصلحة شعوب المنطقة كافة».

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