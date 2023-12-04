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رئيس الدولة وملك المغرب يوقعان «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة»

رئيس الدولة وملك المغرب يوقعان «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة»
4 ديسمبر 2023 21:53

وقع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، اليوم، «إعلاناً نحو شراكة مبتكرة وراسخة» بهدف تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والانتقال بها إلى آفاق نوعية أرحب تلبي تطلعات البلدين وشعبيهما إلى التنمية والنماء، وذلك في إطار زيارة دولة يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى دولة الإمارات.

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كما تبادل الجانبان، خلال مراسم جرت في قصر الوطن في أبوظبي، عدداً من مذكرات التفاهم شملت التالي:
1 ــ مذكرة تفاهم بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع القطار فائق السرعة في المملكة المغربية. تبادلها من جانب دولة الإمارات، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومن جانب المغرب معالي محمد ربيع لخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية.
2 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاع الماء. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
 3 ــ مذكرة حول شراكة إنمائية. تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن جانب المغرب معالي فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
4 ــ مذكرة تفاهم بين أدنوك والمكتب الشريف للفوسفات (OCP). تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومن الجانب المغربي معالي مصطفى التراب المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات.
5 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في مشاريع قطاع الطاقة. تبادلها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.
6 ــ مذكرة بشأن شراكة استثمارية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري. تبادلها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومن جانب المغرب معالي محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
7 ــ مذكرة بشأن تعاون استثماري في قطاع المطارات. تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك المغربي.
8 ــ مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ. تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومن الجانب المغربي معالي نزار بركة وزير التجهيز والماء.
9 ــ مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع «أنبوب الغاز المغرب ـ نيجيريا». تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي ومعالي أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب.
10 ــ مذكرة للتعاون المشترك في قطاع «الأسواق المالية وسوق الرساميل». تبادلها معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
11 ــ مذكرة تفاهم بشأن شراكة استثمارية في مجال السياحة والعقار. تبادلها معالي محمد حسن السويدي ومعالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.
 12 - مذكرة بشأن إرساء شراكة استثمارية في مشاريع تخزين المعلومات. تبادلها من جانب دولة الإمارات معالي محمد حسن السويدي ومن جانب المغرب معالي محسن جازولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
محمد السادس
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