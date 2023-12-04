«شرطة أبوظبي» تعزز نجاحاتها في تحقيق أهداف منظومة «كلنا شرطة»

أبوظبي (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي نجاحات ريادية متميزة في تحقيق أهداف منظومة كلنا شرطة والتي أسهمت بأدوار مهمة في استمرارية العمل بإسعاد المجتمع والأفراد وإيجاد بيئة تطوعية متطورة آمنة ومحفزة قائمة على الشراكة التكاملية والمشاورات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بالعمل الأمني وتحقيق الأمن المستدام وتعزيز الموقع الريادي والتنافسي لشرطة أبوظبي، وحققت غاياتها في مد جسور التواصل بين شرطة أبوظبي والمجتمع واستقطاب الشباب واستثمار طاقتهم وتوظيفها في الأعمال التطوعية النافعة. وأكدت شرطة أبوظبي ضمن الاحتفاء بيوم التطوع العالمي والذي يوافق 5 ديسمبر من كل عام، اهتمامها المستمر بترسيخ ثقافة العمل التطوعي لدى مختلف الفئات العمرية.

وأشاد العميد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع، بدعم القيادة الرشيدة لجهود العمل التطوعي وتحفيز المجتمع على العمل التطوعي والإنساني، والمبادرة بمسيرات وقوافل الخير والأعمال الإنسانية ومد أيادي الخير والعطاء للعالم.

وأوضح أن العمل التطوعي من القيم النبيلة والإنسانية التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في أبناء الإمارات ومستمر على نهج القيادة الرشيدة في رعاية المجتمع، مشيراً إلى اهتمام شرطة أبوظبي بترسيخ ثقافة العمل التطوعي بالتركيز على منظومة «كلنا شرطة».

وأشار إلى أن منظومة «كلنا شرطة» فتحت الباب أمام جميع أفراد مجتمع إمارة أبوظبي من مختلف الجنسيات ممن يجدون في أنفسهم الكفاءة والمقدرة للانضمام إلى عضويتها، والإسهام في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعاتهم المحلية وأحيائهم السكنية وبالتالي الحفاظ على مكتسبات الإمارة فمنذ انطلاقها عملت على تعميق الوعي الأمني لدى المشاركين فيها دعماً للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبوظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق مزيداً من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان.

ولفت العميد الدكتور حمود العفاري إلى أهمية التطوع ومشاركة أفراد المجتمع كافة في تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم وإدراكهم التام بأنهم المساند الأساسي لرجل الأمن في الميدان، من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بدور المتطوعين ومثمناً إحساسهم بالمسؤولية والواجب في تقديم العون والمساعدة للأجهزة الأمنية مما أسهم في تعزيز عامل سرعة الاستجابة لمواجهة الحالات الطارئة.

تأسيس منصة تطوعية لعمليات شرطية بسواعد شركاء الوطن

أكد الرائد راشد سعيد الأشخري رئيس قسم كلنا شرطة بإدارة الشرطة المجتمعية إلى أن المنظومة عملت على تأسيس منصة تطوعية لعمليات شرطية بسواعد شركاء الوطن من مواطنين إيجابيين ومقيمين يقدرون قيمة أمن وأمان وطنهم الثاني، وأشاد بالتفاعل الكبير من مختلف الجاليات مع أهدافها في ترسيخ قيم العمل التطوعي، والتعايش السلمي بين مختلف مكونات فئات المجتمع. ولفت إلى حرص القيادة الشرطية في دعم ومساندة المنظومة، حيث تسعى على تحفيز الجمهور على العمل التطوعي الهادف لخدمة وإسعاد المجتمع، ومن منطلق إيمانها بأهمية التطوع كقيمة إنسانية وخدمية، حيث تركز ضمن أولوياتها على الارتقاء بمجتمع إمارة أبوظبي ليصبح شريكًا أساسيًا في الحفاظ على أمن وأمان الإمارة. كما تعزز موقعها الريادي والتنافسي من خلال السعي بشكل متواصل لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال الجاهزية للمستقبل و المشاركة في المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية لتعزيز السمعة المؤسسية حيث تمكنت من الفوز ب (3) جوائز في عام 2023 من مختلف المجالات كحصولها على الاعتماد العالمي (كابتكار) من المعهد الأميركي GINI تصنيف المستوى الثالث، وجائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للأمن العربي فئة البرامج الأمنية الرائدة، والجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات فئة الشراكات والتعاون، بالإضافة إلى نشر جامعة أكسفورد إصدار خاص في افتتاحية المجلة العالمية المرموقة في المجتمع الشرطي العالمي عن «كلنا شرطة» كممارسة متميزة لضمان سلامة المجتمع وأهميتها في العلاقة المجتمعية الشرطية.

وأضاف الرائد راشد الأشخري: أن «كلنا شرطة» تتبنى النهج الريادي في التعامل مع التحديات الأمنية في مجتمع متعدد الثقافات من خلال التأكيد على أهمية العلاقات المجتمعية الشرطية وتطبيق نهج القوة الناعمة للعلاقات بين الشرطة والمجتمع و تبني مبادرات شرطية ذكية تقود إلى مجتمعات أكثر أماناً.

وذكر أن «كلنا شرطة» تشهد إقبالاً كبيراً من مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة، ونجحت في تحقيق التفاعل الإيجابي في تحقيق أهدافها، وأسهمت بدور كبير في تعزيز وعي وإدراك المشاركين بأهمية العمل لحماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.



5 محاضرات تعريفية لطلبة الجامعات عن المنظومة ومفهوم التطوع

نفذت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي مؤخراً 5 محاضرات تعريفية عن منظومة كلنا شرطة ومفهوم التطوع، وذلك في جامعة خليفة وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة الإمارات العربية المتحدة واستفاد منها ما يزيد عن 1000 من الطلبة والموظفين من الكادر التعليمي. وأكد النقيب حميد زايد الكلباني مدير فرع خدمة المتعاملين والاستقطاب إن مبادرة «كلنا شرطة» هي مفهوم حديث للعمل التطوعي بما يتيح للصشرطة والمجتمع العمل معاً بطرق جديدة، والتعامل مع مشكلات واحتياجات المجتمع بمشاركة المواطنين والمقيمين، والعمل معاً لمواجهة الجريمة ومكافحتها والوقاية منها.

وتعمل منظومة كلنا شرطة وفق ثلاثة محاور رئيسة وهي إشراك المعنيين والوقاية من الجريمة والمسؤولية المجتمعية، بهدف تحسين جودة الحياة وإسعاد المجتمع، وتعزز دور أعضاء كلنا شرطة في تحمل مسؤولياتهم تجاه أمن مجتمعهم، من أجل مجتمع أكثر أمناً واستقراراً. وتجسد المنظومة استراتيجية شرطة أبوظبي تماشياً مع التوجهات الحكومية وتسهم في إيجاد شراكات تكاملية مع المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق منهجية نوعية في عمليات الاستقطاب للجمهور في العمل التطوعي الشرطي بما يسهم في استدامة الأمن والأمان في المجتمع، حيث نجحت في تعزيز الشعور بالأمن والأمان في الإمارة.

1100 متطوع جديد ضمن «كلنا شرطة» خلال الربع الثالث

بلغ عدد المسجلين في منظومة كلنا شرطة في الربع الثالث من العام الحالي 1100 متطوع، واستفاد 6730 من المتدربين المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، من 19 دورة وورشة عمل تم عقدها في هذه الفترة.

وتحرص إدارة الشرطة المجتمعية على رفع كفاءة أعضاء «كلنا شرطة» من خلال التدريبات وتنمية المهارات في مختلف المجالات الشرطية وزيادة الحس الأمني ضمن خططها التطويرية في تكريس معايير الريادة والجودة الشاملة بمجالات العمل الشرطي.

ويتم تأهيل الأعضاء من خلال نوعين من الورش والدورات (دورات تأسيسية - دورات تخصصية) باللغتين العربية والإنجليزية من قبل ضباط شرطة أبوظبي ذوي كفاءة وخبرة من مختلف التخصصات الأمنية، وذلك لنقل الخبرات والمهارات الشرطية لأفراد المجتمع، وتركز على عدة محاور منها زيادة الحس الأمني لدى الأعضاء الجدد وتعريفهم بالمجالات الشرطية المجتمعية، وتقنية المعلومات وآلية البلاغات وكيفية التسجيل في الأعمال التطوعية، إلى جانب دورة الإسعافات الأولية ودورة إعداد التقارير، وغيرها.

وبلغ عدد التقارير التي تم رصدها 1107 تقرير مروري و 104 اجتماعي و365 تقرير أمني و التي تساهم في تعزيز الأمن والأمان، إلى جانب مشاركة 1347 متطوعاً في 117 فرصة تطوعية، بإجمالي 8315 ساعة تطوعية لتأمين وتوعية وخدمة الجمهور في المراكز التجارية والفعاليات والأنشطة المختلفة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الحالي. وعمل المتطوعين بتفان واجتهاد في مختلف الفعاليات التي شاركوا بها من خلال تقديم خدمات الدعم والاسناد والتواجد الأمني لخدمة أفراد المجتمع، إلى جانب تنظيم وتسهيل حركة الدخول وخروج وتوعية الجمهور، وغيرها، حيث تتبنى كلنا شرطة مفاهيم السعادة والإيجابية وخلق بيئة تحفز نمو المعنيين وتدعم رفاهيتهم وسعادتهم، حيث تم تكريم المتطوعين المتميزين على جهودهم في خدمة المجتمع في بعض الأعمال الأمنية التي ساهمت في دعم الجهاز الشرطي حيث بلغ عدد المكرمين (600) عضو من كلنا شرطة.