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شرطة دبي تنظم جلسة حوارية بعنوان «التطبيق الجنائي في الميتافيرس»

مشاركون خلال الجلسة الحوارية (من المصدر)
5 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، جلسة حوارية بعنوان «التطبيق الجنائي في الميتافيرس»، والهادفة إلى مناقشة التحديات الأمنية المواكبة للتطور السريع لتقنيات الميتافيرس، بما يساهم في تحقيق الأمن والأمان في المجتمع.
وافتتح العميد سعيد العيالي، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، فعاليات الجلسة الحوارية التي عُقدت في نادي الضباط، بحضور عدد من كبار الضباط.
وأكد العميد العيالي أن الجلسة الحوارية تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على استشراف المستقبل، ومواكبة التطورات في مختلف المجالات العلمية والتقنية، ومنها مجال عالم الميتافيرس الافتراضي الذي يشهد تطوراً كبيراً على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الجلسة الحوارية تناقش بحضور الخبراء في المجال التقني، إيجابيات وسلبيات استخدام الميتافيرس، وكيفية التصدي للجرائم الناجمة عنها، بما يحقق التوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في العمل على تعزيز الأمن والأمان في المجتمع والريادة في العمل الشرطي.
من جانبه، أكد العقيد راشد بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية، أن الجلسة الحوارية تواكب بمحتوياتها ومحاورها التطورات السريعة في عالم الميتافيرس، وتناقش التحديات الأمنية وأشكال الجريمة في هذا العالم الافتراضي، مبيناً أن التطورات السريعة في العالم حولته إلى قرية صغيرة في ظل التقنيات الحديثة التي لها دور إيجابي في تعزيز التواصل والاتصال بين البشر، لكنها في الوقت ذاته قد يكون لها آثار سلبية في حال سوء استخدامها، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود الشرطية لمواكبتها وتحقيق الأسبقية في مكافحتها.

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