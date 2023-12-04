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عبدالله المري يتفقد أمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بدبي

عبدالله المري خلال الجولة التفتيشية (من المصدر)
5 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور عدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية.
وأشاد معاليه بالجهود المبذولة من ضباط وأفراد الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في مختلف المهمات والاختصاصات الأمنية المُسندة إليهم، ومساهمتهم الفعّالة في إنجاح الفعاليات والمناسبات المُتعددة التي تشهدها إمارة دبي.
واطلع الفريق المري على المؤشر الاستراتيجي للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، ونسبة النجاح في الاختبارات الرياضية، وأهم الفعاليات التي تم تأمينها خلال العام الماضي، إضافة إلى أهم الإنجازات والمشاريع المُستقبلية.
كما اطلع معاليه على نتائج وإحصائيات الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حيث تمكنت إدارة الطوارئ من تأمين 6447 فعالية في العام 2022، بينما نفذت إدارة التفتيش الأمني (K9) 4891 مهمة في العام الماضي باستخدام الكلاب البوليسية المُدربة، من ضمنها مهام تتعلق بدوريات أمنية، والقيام بأعمال حراسة، والتأمين والمشاركة في الفعاليات وغيرها من المهام الأخرى. واستمع معاليه إلى شرح حول إحصائيات إدارة أمن المنشآت التي نفذت 19 ألفاً و483 مهمة، بينما نفذت إدارة أمن وحماية الشخصيات 18 ألفاً و650 مهمة في مجال حماية الشخصيات وغيرها من المهام الأخرى، فيما استفاد من الدورات التي نظمتها «إدارة تدريب عمليات الشرطة» 2965 مستفيداً.
واستمع الفريق المري إلى شرح حول أهم المبادرات التي استعرضتها الإدارات الفرعية، والتي تمثلت في مبادرة «إقامة آمنة»، ومبادرة «استباقية التعامل مع إدارة الحشود»، ومبادرة «استباقية التعامل مع المتفجرات».
واطلع معاليه على إنجازات الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في العام الماضي،  .

عبدالله المري
دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت
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