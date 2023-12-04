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«إسلامية دبي» تشارك في «COP28»

«إسلامية دبي» تشارك في «COP28»
5 ديسمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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تشارك دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 2023 ( COP28 ) والذي يستمر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وتأتي مشاركة الدائرة الذي يعد الجناح الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف، وينظمه مجلس حكماء المسلمين بالتعاون مع رئاسة COP28 ووزارة التسامح والتعايش وهيئة الأمم المتحدة للبيئة.
وألقى أحمد درويش المهيري المدير العام للدائرة كلمة مركزة حول عناية الإسلام بالبيئة والمناخ، واستعرض توجيهات الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في حماية الأرض والبيئة والتحذير من إفسادها، ثم استعرض جانباً من جهود قيادة الدولة الرشيدة في هذا الجانب المهم حتى تحولت الدولة من صحراء قاحلة إلى حديقة غناء مثمرة.

إسلامية دبي
دبي
الإمارات
COP28
كوب 28
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