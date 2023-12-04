شرطة أبوظبي تشارك في COP28

دبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي بجناح «شرطة مستدامة» في المعرض المصاحب لمؤتمر الأطراف.

وأوضح المقدم أحمد محمد بن هادي رئيس قسم الاتصال المؤسسي بمركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة أن شرطة أبوظبي تستعرض من خلال مشاركتها في Cop28 الممارسات الجديدة والمبتكرة التي تواكب التوجهات الحكومية والمستقبلية.

وذكر أن شرطة أبوظبي تشارك بالمبادرات الأمنية المستدامة وتعرض الخدمات الذكية والتي أسهمت في تقليل رحلة المتعامل لإنجاز المعاملات عبر تضمين جميع الخدمات في التطبيقات الذكية مما ادى الى تخفيف البصمة الكربونية إلى جانب عرض دراجة الشرطة الذكية، وهي أول جيل من الآليات الجديدة التي تعزز أهداف شرطة أبوظبي في الاستدامة من حيث اعتمادها على الكهرباء في اداء العمليات الشرطية، كما أنها مزوده بجميع الأنظمة التي تدعم العمليات الشرطية، كما تعرض الخوذة الذكية والتي تمتاز بإمكانية قياس درجة حرارة عدد كبير من الأشخاص في فترة زمنية وجيزة.