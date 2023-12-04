الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للتنمية» يستضيف اجتماع مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية

خلال اجتماع مجموعة التنسيق العربية (من المصدر)
5 ديسمبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
خالد بن محمد بن زايد: منصة «شباب من أجل الاستدامة» تعد قادة المستقبل
مؤتمر الأطراف «COP28»
تابع التغطية كاملة

استضاف صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، اجتماع مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية، والذي يعقد بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في دولة الإمارات، والهادف إلى إيجاد حلول للحد من تداعيات التغير المناخي.
وعقد اجتماع مجموعة التنسيق العربية، بحضور ممثلي كل من أعضاء المجموعة والمتمثلة في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وصندوق النقد العربي.
وألقى خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، الكلمة الافتتاحية للاجتماع، حيث رحب فيها بممثلي أعضاء المجموعة، متمنياً أن تحقق المجموعة أهدافها الريادية في تمويل المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام، والتي تنعكس بشكل مباشر على مجتمعات الدول النامية.
وبحث الاجتماع الأهداف الاستراتيجية والمتعلقة بتعزيز الجهود التنموية في الدول النامية، وتفعيل العمل المشترك بين مؤسسات المجموعة، وتأكيد التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق في دعم المشاريع الإنمائية لتحقيق أهداف التنمية المستدام، إضافة إلى تبادل الآراء والأفكار حول ما تقوم به المجموعة من أنشطة لزيادة دعم الجهود الإنمائية، وتقديم تصور عام عن آلية العمل خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض الاجتماع الأثر الإيجابي الذي أحدثته المشاريع التنموية التي موّلتها المجموعة في العديد من الدول، وأسهمت في تحفيز الأنشطة الاقتصادية الرئيسية لمجتمعات الدول المستفيدة، وتحسين الحياة المعيشية لسكانها.
وبهذه المناسبة، أكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أهمية اجتماع مجموعة التنسيق العربية في أبوظبي، والذي يعقد على هامش استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، ويسلط الضوء على اتخاذ الإجراءات الحاسمة لمواجهة التحديات المتعلقة بظاهرة التغير المناخي، وسبل التكيف مع التأثيرات المحتملة على النظم البيئية والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وأضاف أن الجهود الريادية التي تقوم بها المجموعة أسهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة لجعل شعوب الدول النامية أكثر ازدهاراً وتقدماً، مشيراً إلى أن المجموعة تبحث في عدة مقترحات تسهم في زيادة فعالية العمل المشترك بين مؤسساتها وتوظيف أدوات التمويل المتاحة لدعم الدول المستفيدة والتخفيف من حجم الأعباء الاقتصادية وتطوير القطاعات الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة لدى الدول الشريكة.
وتضمنت أجندة اجتماع مجموعة التنسيق العربية بحث فرص التمويل المشترك، وتوحيد الجهود المتعلقة بتمويل التنمية، والتشاور حول القضايا المتعلقة بالتحديات التي تواجه التغير المناخي، وتمويل المشاريع ذات الأثر المستدام على البيئة والمناخ، كما بحث الاجتماع التوصية بإنشاء منصة رقمية لتبادل المعلومات والتواصل بين أعضاء المجموعة لمتابعة تنفيذ المشاريع والتواصل بين الخبراء.
وتعتبر مجموعة التنسيق أحد أهم الشراكات التنموية الفعالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعال على تبني أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام.
وتأسست مجموعة التنسيق العربية لمؤسسات التنمية الوطنية والإقليمية في عام 1975 بهدف تعزيز جهود التنمية والعمل المشترك بين أعضاء المجموعة والتنسيق فيما بينها في مجال تقييم المشروعات وتمويلها ومتابعتها وإدارة القروض. كما تهدف أيضاً إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.

COP28
الإمارات
صندوق أبوظبي للتنمية
كوب 28
آخر الأخبار
زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: دعم سيادة العراق وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه
اليوم 01:21
المرر في صورة جماعية للمشاركين بالاجتماع الوزاري لمجلس التعاون (وام)
الأخبار العالمية
«القمم الخليجية».. تاريخٌ حافلٌ بالمواقف والإنجازات
اليوم 01:21
فلسطينيون ينزحون من خان يونس إلى رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: المعاناة في غزة «لا تطاق»
اليوم 01:20
سودانيات نازحات من دارفور إلى مخيم مؤقت في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
تعليق مفاوضات جدة بين الأطراف السودانية
اليوم 01:20
أسلحة ضبطها الجيش النيجيري خلال عمليات ضد إرهابيين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
انتشار الأسلحة الصغيرة يؤجج التوترات بالساحل الأفريقي
اليوم 01:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©