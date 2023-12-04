إعلان نتائج مسابقة كوب 28 الإمارات للتسارع التقني

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف الإمارات المركزي أمس نتائج مسابقة “كوب 28 الإمارات للتسارع التقني” بالتزامن مع يوم التمويل في مؤتمر الأطراف (كوب 28).

وتهدف المبادرة العالمية التي سبق أن أطلقها المصرف المركزي ومعهد الإمارات المالي وبنك التسويات الدولية ورئاسة (كوب 28)، إلى تحفيز الابتكار لتوسيع نطاق التمويل المستدام، بما يتماشى مع أهداف المصرف المركزي في تعزيز الاستدامة وترسيخ التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا الرقمية في القطاع المالي.

وشهدت المبادرة استقطاب (126) مقترحاً من (31) دولة، مما يعدّ دليلاً بارزاً على نجاحها في تشجيع المشاركين من المبتكرين الماليين والمطورين من مؤسسات القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، حيث وفرت هذه المبادرة منصة للحلول التقنية المبتكرة سريعة التتبع لمواجهة التحديات في مجال التمويل الأخضر والمستدام، لاسيما وأن 82% من المقترحات المقدّمة كانت جاهزة للتنفيذ.

وقد تمكّن (15) فريقاً من التأهل وتقديم نماذجهم الأولية إلى لجنة التحكيم المستقلة التي تولّت بعد ذلك اختيار المقترحات المناسبة التي تشكل الحل الأكثر ابتكاراً واستدامة في المجالات الثلاثة للمسابقة المعلن عنها.

وتم تكريم أفضل الحلول المبتكرة لكل فئة خلال الفعالية التي أقامها المصرف المركزي على هامش مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تقديراً لأهميتها في دعم وتطوير حلول التمويل المستدام وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف “كوب 28”: “إن إدارة التغير المناخي على نحو فعّال تتطلب تمويلاً يكون من الممكن نيله، وسهل الوصول إليه، ومجد اقتصادياً. أهنئ الفرق التي تقف وراء هذه الحلول التكنولوجية التي تهدف إلى تعزيز معايير وأدوات التمويل المستدام. إذ تتمتع هذه الابتكارات بالقدرة على تعزيز الثقة لدى المستثمرين، وتوجيه رؤوس الأموال بشكل أكثر فعالية إلى من هم في أمس الحاجة إليها. ويظل اجتماع (كوب 28) مستمراً في التعاون مع شركائه لتطبيق حلول ملموسة، وتسريع عملية توسيع العمل المناخي، وتحفيز المبادرات العالمية للتمويل المستدام”.

من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس معهد الإمارات المالي: “تجسد المشاركة الكبيرة في مبادرة (كوب 28 الإمارات للتسارع التقني) تقدير العالم لدور دولة الإمارات ومساهمتها في قيادة الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ والحد من تأثيراته وتداعياته، من خلال المبادرات الفاعلة والهادفة لإيجاد حلول مبتكرة وتكنولوجية تدعم التقدم الملموس في العمل المناخي وبناء مستقبل مستدام. إن هذه المبادرة سلطت الضوء على الحلول التي يمكن تنفيذها مباشرة لتحفيز التقدم في توسيع نطاق حلول التمويل المستدام، ودعم جهود المصرف المركزي في تعزيز الاستدامة وتسريع رقمنة القطاع المالي. وبالنيابة عن المصرف المركزي، يسعدني أن أتقدم بالتهنئة للفرق الثلاثة على نجاحها في التأهل، ونأمل أن نرى التأثيرات الإيجابية لحلولهم الرائدة”.

وقال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية:”تتطلب مواجهة تغير المناخ إحداث تغيير كبير في طريقة إدارة الاقتصادات ونموها، حيث إن تمويل هذا التحول يتطلب معرفة المستثمرين بتوجيه أموالهم للاستخدامات المستهدفة. تشكل التكنولوجيات التي تعزز قياس المعلومات المتعلقة بالمناخ والكشف عنها جزءاً من الحل، حيث عمل مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية على استكشاف طرق تطبيق التقنيات الذكية على أدوات التمويل الأخضر والإفصاح المتعلق بالمناخ. وتهدف مبادرة (كوب 28 الإمارات للتسارع التقني (إلى استكمال هذه الجهود لسد الفجوات في سوق التمويل الأخضر”.