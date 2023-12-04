انطلاق حملة عالمية من مدينة إكسبو دبي لحماية النحل

دبي (الاتحاد)

كشفت مدينة إكسبو دبي أمس مع عدد من المؤسسين عن حملة «تريليون نحلة» – وهي مبادرة عالمية لحماية النحل عبر زيادة الوعي وجمع التمويل لدعم جهود حماية المُلقِّحات في جميع أنحاء العالم.

والحملة هي استمرار لجهود مبادرة «بي ذا تشينج» التي أسستها شركة «بانغايا» (PANGAIA) لجمع الأفراد والشركات والمنظمات، بهدف استقطاب أكثر من ملياري شخص، وجمع مليار دولار أميركي لدعم المشاريع التي تحافظ على النحل وتحمي الموائل وتعزز التنوع البيولوجي.

وأعلن عن الحملة في تيرا - جناح الاستدامة بمدينة إكسبو ضمن فعاليات قمة المناخ «كوب28»، بحضور معالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي وممثلين عن الجهات المشاركة في تحالف «تريليون نحلة» (في دولة الإمارات العربية المتحدة ومن ضمنهم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس مجلس إدارة (ون هايف)، وفهيم أحمد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات لمجموعة «جي42»، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وفاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة «لاجارديه ترافيل ريتيل الإمارات»، وليلى مصطفى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة وأرماند أرتون، الرئيس التنفيذي لمنتدى المواطنين العالميين.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «النحل من المُلقِّحات الهامة لأنظمتنا البيئية والغذائية وله دور محوري في التحدي الكبير لمواجهة تغير المناخ. نحن في مدينة إكسبو دبي ملتزمون بالعيش في وئام مع الطبيعة، والمساهمة في إشراك الناس في جميع أنحاء العالم ورفع مستوى الوعي حول التحديات البيئية، بما في ذلك أهمية النحل في الحفاظ على كوكب متوازن ومرن. يسعدنا أن نكون مؤسسين مشاركين في تحالف «تريليون نحلة»، وأن نكون جزءًا من الحراك العالمي «بي. ذا. اتشينج».

وأضافت: «لدينا جميعاً مسؤولية مشتركة لرعاية كوكبنا، وهذه المبادرة تجمع أصحاب الرؤى من الأفراد والشركات والمنظمات للدفع باتجاه جملة واسعة من الإجراءات الإيجابية. معاً، لدينا القدرة على تغيير المسار وضمان مستقبل نابض بالحياة حيث نحمي المُلقِحات ويزدهر كوكبنا».

وقالت إيفا كروس، الرئيس التنفيذي للمشاركة العالمية في بانغايا: «يشرفنا ويسعدنا الدعم القوي الذي قدمه الشركاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وإرادة فريق «كوب28» لجعل أجندة الطبيعة في قلب المحادثات العالمية بشأن المناخ، ولن نصل إلى صافي الصفر دون عكس مسار فقدان التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة على نطاق غير مسبوق. وباعتبارهم حراس الطبيعة، يحتاج النحل والمُلقِحات إلى الحماية لإطلاق سلسلة التفاعلات الإيجابية وتفعيل الحلول المناخية القائمة على الطبيعة». إن دور مدينة إكسبو في تحالف «تريليون نحلة» (Trillion Bees)، ومشاركتها في مبادرة «بي. ذا. اتشينج» (Bee The Change) يندرج ضمن التزامها المستمر بحماية البيئة الطبيعية والحفاظ عليها، ويتجسد في استراتيجية الاستدامة الواسعة النطاق للمدينة. وبصفتها ضمن مؤسسي تحالف «تريليون نحلة» (Trillion Bees)، تستضيف مدينة إكسبو عدداً من فعاليات «بي. ذا. اتشينج» (Bee The Change) الجذابة خلال مؤتمر المناخ «كوب28».