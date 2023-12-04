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«مهارات الإمارات» يفوز بـ 13 ميدالية في مسابقة «آسيا العالمية أبوظبي 2023»

خلال تتويج الفائزين (من المصدر)
5 ديسمبر 2023 01:18

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن الدكتور مبارك سعيد الشامسي مؤسس ورئيس منظمة مهارات آسيا العالمية مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، عن حصول المواطن خالد صالح باسهل؛ على «جائزة أبوظبي» لحصوله على التقييم الأعلى في مجموع الدرجات على جميع المتسابقين من 30 دولة؛ تنافسوا في 28 مهارة تكنولوجية وفنية. كما فاز فريق مهارات الإمارات بـ«13» ميدالية منها 7 ميداليات ذهبية و2 برونزية، و4 ميداليات تميز، في إنجاز إماراتي ذهبي وتاريخي يحدث لأول مرة.
جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه «أبوظبي التقني» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بحضور رؤساء وفود 30 دولة بجانب المتسابقين؛ للإعلان عن أسماء الفائزين بالدورة الثانية من مسابقة مهارات آسيا العالمية ابوظبي 2023، التي نظمها المركز خلال الفترة من 27 - 29 نوفمبر الماضي، بمشاركة 5 قارات هي آسيا وأوروبا وأيركا الشمالية، وأفريقيا، وأستراليا.
وتم تسليم الميداليات للفائزين؛ وسط أجواء احتفالية بالفوز، وارتفاع رايات الدول المشاركة بحضور  الدكتور مبارك الشامسي، وديفيد هوي الرئيس التنفيذي لمنظمة المهارات العالمية، وغنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية المواهب الإماراتية، ومحمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعيد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للتوزيع، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في«أبوظبي التقني»، والمهندس فهر السويدي المدير التتفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية، وبرناوي نكبيتفايس نائب رئيس شؤون المسابقات في منظمه مهارات آسيا العالمية، وسان كوي لين، ومايكل كيه فونغ عضوا مجلس الإدارة في منظمة المهارات العالمية، وألكسندر إردمان أمين صندوق المنظمة العالمية.
وقال الدكتور مبارك الشامسي في كلمته: «بداية يسعدني باسم مجلس إدارة منظمة مهارات آسيا العالمية؛ أن نرفع أسمى أيات الشكر والتقدير الى القيادة الرشيدة في للدولة، التي استضافت هذا الحدث العالمي بكل ترحاب ومودة، وكرم الضيافة، والشكر بالتاكيد موصول الى مقام سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي لرعايته الكريمة للمسابقة، بما منح المنظمة و«أبوظبي التقني» منظومة متكاملة من الخدمات اللوجستية والتكنولوجية والتنظيمية عالية الجودة، التي تحققت معها كافة الأهداف المرجوة، ومن بينها حرص الإمارات على تمكين المنظمة من أن تقدم للعالم كفاءات جديدة قادرة على صناعة مستقبل الأمم».
وأضاف: أن نتائج الدورة الثانية من المسابقة، تتوج جهوداً دولية كبيرة، قدمتها دولة الإمارات، ومنظمة مهارات آسيا العالمية، والدول المشاركة، بشكل متناغم ومتكامل، من أجل منح الشباب؛ الفرص الحقيقية ليعيشوا أجواء تنافسية استثنائية، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل خلال منافسات هذه الدورة الثانية التي نظمها «أبوظبي التقني» وفق المعايير والنظم المعمول بها في المسابقات العالمية، خاصة أن لـ«أبوظبي التقني» تاريخ حافل ومميز بتنظيمه الرائع للمسابقة العالمية 2017، والآسيوية 2018.
 من جانبه، قال المهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في«أبوظبي التقني»: إن شباب الإمارات الذي حصل على 13 ميدالية في هذا الحدث العالمي الكبير؛ مرشح بقوة ليكون ضمن فريق المهارات الذي يمثل الدولة في المسابقة العالمية للمهارات «ليون فرنسا 2024»، حيث ينطلق البرنامج الإعدادي للدورة القادمة من المسابقة العالمية القادمة منذ الآن.

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