«التغير المناخي» تطلق مبادرة «تمويل مستقبل الغذاء»

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، أمس، مبادرة تمويل مستقبل الغذاء (F3) لاستكشاف هيكليات سندات مبتكرة - بدعم من خزانة البنك الدولي خلال مؤتمر الأطراف COP28 – والتي من شأنها المساعدة على تفادي مخاطر استثمار رأس المال الخاص وتحويل النظم الغذائية والزراعية في الجنوب العالمي.

أعلنت الوزارة كذلك عن برنامج سندات جديد طورته بدعم من البنك الدولي وستقوم باختباره شركة بيجاسوس كابيتال، ويخضع حالياً لمرحلة العناية الواجبة.

ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن هذه السندات خلال النصف الأول من عام 2024. وتدعم الوزارة مبادرة تمويل مستقبل الغذاء (F3) منذ مؤتمر الأطراف COP27، وتتعاون الآن مع خزانة البنك الدولي لتطوير مجموعة من السندات المبتكرة.