شخبوط بن نهيان يشارك في العديد من الأنشطة رفيعة المستوى خلال COP28

دبي (وام)

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، بعدد من أصحاب الفخامة رؤساء الدول الأفريقية وأصحاب المعالي الوزراء ممثلي الدول الأفريقية خلال مشاركته في الفعاليات رفيعة المستوى التي أقيمت على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في مدينة إكسبو دبي.

وأجرى معاليه اجتماعات ومناقشات مثمرة، كما وقع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مجالات مختلفة، من بينها التعليم والأمن الغذائي والتعاون في مجال الفضاء خلال تلك اللقاءات. كما ألقى معاليه كلمة رئيسة في حفل مراسم افتتاح جناح جمهورية أوغندا في مدينة إكسبو دبي. وحضر فعالية الاستثمار في التصنيع الأخضر في أفريقيا التي استضافتها حكومتا دولة الإمارات وكينيا، وفعالية التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا التي استضافتها مجموعة بنك التنمية الأفريقي.

وتأتي مشاركة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان في COP28 وعقد اجتماعات مع أصحاب الفخامة رؤساء الدول الأفريقية وأصحاب المعالي الوزراء ممثلي الدول الأفريقية، تأكيداً على التزام الإمارات العربية المتحدة بمواصلة تعزيز شراكاتها، وحرصها على العمل مع الدول الأفريقية لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء مستقبل أفضل ومزدهر للجميع.