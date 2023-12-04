صقر غباش: الإمارات أسست لتاريخ جديد من العمل المناخي

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن الاستدامة نهج راسخ في الإمارات منذ التأسيس على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن قضية التغير المناخي من أولويات دولة الإمارات، التي اتخذت خطوات واستراتيجيات ومبادرات ومشاريع مهمة لدفع التحول نحو الطاقة المتجددة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي حتى أصبحت منصة عالمية للعمل المناخي، وأسست لتاريخ جديد من العمل المناخي يمثل بداية فعلية لتحقيق الأهداف، لا سيما عدم تجاوز حرارة الكوكب للحد البالغ 1.5 درجة مئوية.

وأشار معاليه، إلى أن دولة الإمارات حرصت على تحقيق التوازن بين التنمية من جهة، والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، وآمنة من جهة أخرى.. واليوم، وبفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن دولة الإمارات أصبحت تقود بفاعلية واقتدار الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جاء ذلك، خلال زيارة معاليه الأجنحة المقامة على هامش الدورة الـ 28 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» والذي يعقد في مدينة إكسبو دبي حتى 12 ديسمبر.

واطلع معاليه والوفد المرافق له خلال جولته في عدد من الأجنحة بالمنطقة الخضراء على نماذج للمشروعات وأحدث الابتكارات والمنتجات في مجال مواجهة آثار تغير المناخ وتعزيز العمل المناخي المستدامة، إضافة إلى قصص النجاح والتجارب البيئية.

وشملت جولة معاليه جناح «إرث من أرض زايد» الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والذي صمم لإبراز الدور الأساسي لقطاع التعليم والجامعات الوطنية في الدولة في تعزيز وعي كافة المشاركين في العملية التربوية حول التحديات البيئية وسبل مواجهتها. كما يسلط الجناح الضوء علي الدور الرئيسي للتعليم في بناء أجيال قادرة على التصدي لقضية تغير المناخ والحد من آثارها، حيث حرصت دولة الإمارات على إطلاق العديد من المبادرات التعليمية الداعمة لهذه الخطوات كافة، ومن أبرزها مبادرة «التعليم الأخضر»، التي تشكل منصة لتأهيل أجيال المستقبل لقيادة مسار العمل المناخي وإثراء معارفهم في هذا المجال.

وتفقد معاليه أجنحة وزارة الصناعة وطاقة ومبادلة ومصدر وديوا واتصالات وغيرها من المؤسسات والشركات الوطنية واطلع على أهم الحلول المتقدمة التي تطورها وتطبقها بما يحقق مستهدفات الدولة للوصول إلى الحياد الكربوني.

وزار معالي صقر غباش جناح الشباب والذي يتيح لشباب العالم القدرة على المساهمة الفعلية في رسم السياسات الحكومية وصنع القرارات الدولية حول قضايا المناخ، وتعزيز آليات مشاركتهم الهادفة، فضلاً عن إلهامهم وتمكينهم من خلال تبادل الخبرات والممارسات على مستوى عالمي في مكان واحد يجمعهم ويوحّد جهودهم، والعمل على إبراز أفكار الشباب ومبادراتهم المبتكرة التي من شأنها أن تثري مسيرة العمل المناخي وتقديم نموذج عالمي للمشاريع المناخية.