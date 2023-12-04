سلطان بن أحمد يلتقي مسؤولاً كورياً

الشارقة (وام)

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، في سيؤول عاصمة جمهورية كوريا، كيم إيو سيونج، نائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية.

وتناول اللقاء الحديث حول العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا والتي ترتبط بالعديد من المجالات الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية وغيرها.

وبحث سموه والوفد المرافق له مع الجانب الكوري تعزيز فرص التعاون بين الطرفين في المجالات الإعلامية والثقافية والسياحية، بما ينعكس إيجاباً على مستوى المؤسسات والمشروعات من خلال الاستفادة من الممارسات الرائدة في كلا الطرفين.

وتناول اللقاء الحديث حول المبادرات والأنشطة والمشروعات الإعلامية في إمارة الشارقة، والتي تقدم من خلالها المحتوى الإعلامي المميز والهادف، وتعزز مستوى وجودة ودور الاتصال الحكومي، وتوفر للمستثمرين كافة الفرص النوعية في مجالات الاتصال وصناعة الإعلام الحديث بمجالاته كافة.

وأشاد نائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية بالمكانة العالية التي تتميز بها إمارة الشارقة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مما مكنها من الحصول على الألقاب والجوائز العالمية المستحقة في المجالات الثقافية والتراثية والتاريخية وغيرها.

في ختام اللقاء، تبادل سمو نائب حاكم الشارقة ونائب عمدة حكومة مدينة سيؤول للشؤون الإدارية الهدايا التذكارية ملتقطين الصور الجماعية.

حضر اللقاء كل من الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وطارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وراشد عبدالله العوبد مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وسالم علي الغيثي مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.