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علوم الدار

محمد بن زايد يشارك في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة

محمد بن زايد يشارك في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة
5 ديسمبر 2023 16:20

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم الثلاثاء، في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «شاركت اليوم في القمة الخليجية الـ 44 في الدوحة وأشكر أخي تميم بن حمد آل ثاني على دعوته الكريمة. نهج دولة الإمارات منذ عهد الشيخ زايد، رحمه الله، دعم العمل الخليجي المشترك كونه السبيل لتحقيق مصالح دول المنطقة وشعوبها، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإسهام في ترسيخ أسس الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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محمد بن زايد
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