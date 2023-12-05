زايد بن حمدان بن زايد يزور المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف "cop28"

زار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "cop28"، الذي تستضيفه مدينة "إكسبو دبي"، وتستمر فعالياته حتى 12 ديسمبر 2023.

وتضمنت زيارة سموّه جولة في جناح "بيت الاستدامة" الإماراتي الذي يسرد قصصاً من مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي، و"مركز التكنولوجيا والابتكار" الذي يضم عدداً من الجهات والشركات المشاركة.

واطلع سموّه، خلال الجولة، على أبرز المشاريع والبرامج التي تُسهم في تعزيز وتوظيف مهارات الكوادر والمواهب الإماراتية في مجالَي الاستدامة ومواجهة تغيُّر المناخ.

رافق سموّه، خلال الزيارة، معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي.